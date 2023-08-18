الجمعة 18 أغسطس 2023
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أخبار مصر

غدا، اختبارات المتقدمين لوظيفة معلم فصل بهذه المحافظتين

مركز تقييم القدرات
مركز تقييم القدرات والمسابقات،فيتو

انتهي مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الدقهلية والتي استمرت  في الفترة من ١٣-١٧ أغسطس ٢٠٢٣.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه ستبدأ اختبارات محافظتا البحر الأحمر والإسماعيلية عدا السبت الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ ولمدة يوم واحد.

 

وجدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أنهُ لن يُسمح بالدخول للمتأخرين عن موعدهم، كما لا يوجد أيام لمن يتخلف عن الحضور.

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إذ أن الجهاز قام بتحصين المنظومة ضد أي تدخل أو عبث بشري. وذلك في إطار الحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ولضمان اختيار الأكفأ لشغل الوظيفة العامة.

موقع بوابة الوظائف الحكومية

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  قام بالإعلان عن المسابقة في ٩ فبراير ٢٠٢٣، وفتح باب التقديم إلكترونيا على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من ٢٣ فبراير حتى ٩ مارس ٢٠٢٣.

ويجرى الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الاختبار في الفترة من أول أغسطس إلى 21 أكتوبر بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة معلم فصل 

ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور؛ أولها الكفايات السلوكية، وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

 

والمحور الثاني الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

 

والمحور الثالث الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

 

والمحور الرابع الكفايات التربوية وتشمل التدريس الفعال الإدارة والإشراف وتم إعدادها من أساتذة وخبراء متخصصين.

 

والمحور الخامس الكفايات الشخصية وتشمل المواد التي يقوم بتدريسها وطرق ومناهج التدريس.

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