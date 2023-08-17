الخميس 17 أغسطس 2023
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حوادث

غلق طريق الواحات 6 أشهر لرفع كفائته

غلق طريق الواحات
غلق طريق الواحات كليا، فيتو

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة غلق طريق الواحات كليًّا بداية من الجهة المقابلة لمحطة وقود توتال وحتى الجهة المقابلة لمحطة مياه الشرب الرئيسية في الاتجاه القادم من طريق الفيوم في اتجاه المنطقة الصناعية لمدة 6 أشهر، لتنفيذ أعمال رفع الكفاءة الجاري تنفيذها بطريق الواحات.
 

غلق طريق الواحات

وأضافت إدارة مرور الجيزة أنه في أطار تنفيذ تعديل القطاع العرضي لطريق الواحات وإضافة حارات الخدمة لكلا الاتجاهين الرئيسين لطريق الواحات في نطاق حي غرب سوميد، مما يستلزم غلق كلي لطريق الواحات – بداية من الجهة المقابلة لمحطة وقود توتال وحتى الجهة المقابلة لمحطة مياه الشرب الرئيسية – وذلك في الاتجاه القادم من طريق الفيوم في اتجاه المنطقة الصناعية لمدة 6 أشهر

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وأوضحت إدارة مرور الجيزة أن الإعمال تستلزم غلق طريق الواحات كليا ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 18/8/2023 حتى صباح يوم الجمعة الموافق 16/2/2024؛ على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة ولذلك (لتحويل الطريق للمسار الدائم).

 

تحويلات طريق الواحات 

وبيَّنت إدارة مرور الجيزة التحويلاتِ المرورية اللازمة للتسهيل على قائدي المركبات، وهي كالتالي:

_ حركة المركبات بالاتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير في اتجاه الحي المتميز تسلك الرامب الأول (المستحدث) المؤدي إلي طريق الخدمة وصولا إلى مدخل الحي المتميز.

_ حركة المركبات في الاتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير في اتجاه مدينة 6 أكتوبر والمنطقة الصناعية تسلك الرامب الثاني (المستحدث) المؤدي إلي الطريق الرئيسي البديل واستكمال السير بمسار الطريق الرئيسي (الدائم) البديل والعودة مرة أخري غلي طريق الواحات الرئيسي عقب تجاوز منطقة الأعمال وصولا لمناطق مدينة 6 أكتوبر.


وشددت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع جهاز المدينة على الشركة المنفذة على توفير اللوحات الارشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية لضمان أمن وسلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال.

وتقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد قائدي المركبات للاتجاهات الجديدة وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال.

 

وتجدر الإشارة إلى أن جهاز مدينة 6 أكتوبر أعلن اليوم الخميس، إجراء غلق كلي لطريق الواحات – بداية من الجهة المقابلة لمحطة وقود توتال وحتى الجهة المقابلة لمحطة مياه الشرب الرئيسية – وذلك في الاتجاه القادم من طريق الفيوم في اتجاه المنطقة الصناعية لمدة شهر ابتداء من صباح الجمعة الموافق 18 / 8 / 2023 من الساعة الثانية عشر صباحا حتى صباح الجمعة 15 / 9 / 2023 من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة السادسة؛ على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة ولذلك (لتحويل الطريق للمسار الدائم ) بهدف تعديل القطاع العرضي لطريق الواحات وإضافة حارات الخدمة لكلا الاتجاهين الرئيسيين لطريق الواحات في نطاق حي غرب سوميد.

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