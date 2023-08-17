الخميس 17 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

رحاب الجمل تكشف حقيقة خلافها مع أمينة خليل وسر اعتذارها عن فيلم عمهم (فيديو)

الفنانة رحاب الجمل،
الفنانة رحاب الجمل، فيتو

رحاب الجمل، كشفت الفنانة رحاب الجمل حقيقة خلافها مع الفنانة أمينة خليل، واعتذارها عن فيلم "عمهم"، موضحة: "أنا مااعتذرتش ولكنهم غيروا حاجات في الفريق كله، فيما يتعلق بالتوزيع والمخرج والإنتاج والبطل والقائمين علي العمل".
 

تغيير فريق عمل عمهم

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الراديو بيضحك" الذي تقدمه فاطمة مصطفى بالراديو 9090:"لما كنت متواجدة في فيلم عمهم كانت موجودة أمينة خليل ومحمود حميدة، وأنا، وبعدين حصل تغييرات في فريق العمل، وكلمني المخرج حسين المنباوي وتفهمت وجهة نظره، كنت حابه الدور ولكن مش آخر العالم".

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حقيقة العلاقة مع أمينة خليل

وأكدت رحاب الجمل:"عمرى ما قابلت أمينة خليل وأتمنى اقابلها واشتغل معاها، ومن وقت ما اتفرجت علي خلي بالك من زيزي مش بفوت لها عمل، ومفيش أي مشاكل ما بيننا".

معاناة رحاب الجمل

ولفتت:"دايما بيحشروا اسمي في أي مشكلة وخلاف علشان السوق فاضي مش لاقيين حاجة يكتبوا عنها الدنيا فاضية بقى".

رحاب الجمل تكشف قصة اكتشافها فنيا من خلال فيفي عبده (فيديو)

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في نفس اللقاء،  كشفت الفنانة رحاب الجمل، قصة اكتشاف الراقصة فيفي عبده لها فنيا، لافتة إلى أنها كانت صديقة لوالديها منذ زمن ووالدها الملحن أحمد الجمل كان يلحن تركيبات موسيقية راقصة.

 

فيفي عبده الأيقونة
 

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الراديو بيضحك" المذاع علي الراديو 9090: "أنا بحب فيفي عبده وكنت شايفاها أيقونة بالنسبة وشخصية جدعة وطيبة وحنينة وكريمة وعطائه وكلمتها واحدة وست بـ100 راجل فكنت منبهرة بها جدا ".


دعم فيفي عبده لرحاب الجمل

وتابعت: "حبيت التمثيل بسبب فيفي عبده وعملت إعلانات وفيديو كليب، وقلت نفسي أمثل فقالت لي ادخلي معهد الفنون المسرحية علشان متتعبيش وتاخدي الطريق الأحسن والأسرع وشجعتني أدرس وقتها وكانت ساعتها بتعمل مسرحية قشطة وعسل".
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رحاب الجمل الفنانة رحاب الجمل أمينة خليل الفنانة امينة خليل فيلم عمهم الراديو 9090

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