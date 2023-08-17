الخميس 17 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

رحاب الجمل تكشف قصة اكتشافها فنيا من خلال فيفي عبده (فيديو)

الفنانة رحاب الجمل،
الفنانة رحاب الجمل، فيتو

رحاب الجمل، كشفت الفنانة رحاب الجمل، قصة اكتشاف الراقصة فيفي عبده لها فنيا، لافتة إلى أنها كانت صديقة لوالديها منذ زمن ووالدها الملحن أحمد الجمل كان يلحن تركيبات موسيقية راقصة.

 

فيفي عبده الأيقونة

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الراديو بيضحك" المذاع علي الراديو 9090: "أنا بحب فيفي عبده وكنت شايفاها أيقونة بالنسبة وشخصية جدعة وطيبة وحنينة وكريمة وعطائه وكلمتها واحدة وست بـ100 راجل فكنت منبهرة بها جدا ".

 

 

دعم فيفي عبده لرحاب الجمل

وتابعت: "حبيت التمثيل بسبب فيفي عبده وعملت إعلانات وفيديو كليب، وقلت نفسي أمثل فقالت لي ادخلي معهد الفنون المسرحية علشان متتعبيش وتاخدي الطريق الأحسن والأسرع وشجعتني أدرس وقتها وكانت ساعتها بتعمل مسرحية قشطة وعسل".
 

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رحاب الجمل تكشف موقفها من العمل مع باسم سمرة بعد أزمتهما (فيديو)

رحاب الجمل ببدلة صفراء في العرض الخاص لفيلم مستر إكس

 

في وقت سابق، قالت الفنانة رحاب الجمل: "اتصالحنا أنا وباسم سمرة، والأزمة اللي كانت بينا انتهت وعدت خلاص، والموضوع كان زعل وسوء تفاهم بس مش واصل لدرجة السواد ومش حب وكره".

 

رحاب الجمل: اتعلمت الدرس من مشكلة باسم سمرة

 

وتابعت خلال لقائها ببرنامج "الستات" الذي تقدمه مفيدة شيحة وسهير جودة بقناة "النهار": "انا قلت نصايحي لباسم سمرة واتعلمت إني ابقى لحالي ومزعلش علشان حد لإني بكتسف أن صاحب الموضوع نفسه مش زعلان علشان نفسه".

 

موقف رحاب الجمل مع باسم سمرة
 

وأشارت: "اشتغلنا أنا وباسم سمرة مع بعض، وآخرها كان فيلم البعبع، ومعنديش مشكلة اشتغل معاه في مشاهد مشتركة".

 

 

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