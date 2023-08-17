الأوقاف توزع 2 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة مطروح ( صور )

تفقد الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني، والشيخ حسن عبد البصير عرفة، مدير مديرية أوقاف مطروح، توزيع عدد ٢ طن من لحوم صكوك الأضاحي ؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وذلك بإشراف مديرية الأوقاف ومشاركة مديرية التضامن الاجتماعي وبحضور الدكتورة دار السلام حسين أحمد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح.

وخلال تفقد سيارات اللحوم أشاد الحضور بالدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف ممثلًا في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، مؤكدين أن لحوم أضاحي الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر المستحقة.

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وفي إطار خطة الأوقاف لفرش المساجد تقوم مديرية أوقاف مطروح خلال هذه الأيام بفرش عدة مساجد بالمحافظة.

وفي سياق متصل، أقامت مديرية أوقاف مطروح اليوم الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣م أمسية دينية كبرى بالمسجد الكبير بمدينة السلوم عقب صلاة العشاء، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف والشيخ حسن عبد البصير عرفة مدير مديرية أوقاف مطروح، والشيخ محمد مصطفى مدير الدعوة، والشيخ سامي سالم عبيد مدير إدارة شئون الإدارات، والشيخ إبراهيم الفار مدير المتابعة بمديرية أوقاف مطروح وعدد من قيادات الدعوة وأئمة الأوقاف بالمديرية.

وتفتتح وزارة الأوقاف 26 مسجدً الجمعة الموافق 18 / 8 / 2023م، منها (23) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 86 ) مسجدًا منها ( 73 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 13 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

1. الشرقي - قرية زمران النخل – مركز الدلنجات

2. القرية الحمراء – كوم عزيزة – أبو حمص

3. الأحمدية – قرية شنديد– مركز إيتاي البارود

4. عزبة الكوم – مركز الرحمانية

5. النور – قرية أنطون – مركز المحمودية

6. الرحمن – قرية كفر السابي– مركز شبرا خيت

مديرية أوقاف المنيا

7. الهدى – عزبة الملك – برطباط– مغاغة

8. النور – زرابي العامرية الغربية – دير مواس

9. الخلفاء الراشدين – دلجا – دير مواس

مديرية أوقاف كفر الشيخ

10. النصر – عزبة أبو مرسي – المنشأة الكبرى - قلين

11. عزبة 27 الناصرية – بيلا- عزبة 27 الناصرية

مديرية أوقاف أسيوط

12. الخضري – عرامية الخضر-المناشي- ديروط

13. الحسن والحسين – بني عدي القبلية - منفلوط

14. الشرفاء – بني عدي - منفلوط

مديرية أوقاف الشرقية

15. 3 الأبطال ناحية 3 عناني – الصالحية – الحسينية

مديرية أوقاف الدقهلية

16. الصفا والمروة – ديمشلت - دكرنس

مديرية أوقاف سوهاج

17. آل حلفاوي – عرابة أبيدوس - البلينا

18. النور – الزرازرة– دار السلام

19. الرحمن - نجع أحمد علي – جنوب دار السلام

مديرية أوقاف الغربية

20. الكبير- شفا - بسيون

مديرية أوقاف قنا

21. الصحابة - كلاحين - أبنود

مديرية أوقاف الفيوم

22. الهدى – كفر الزعفرانة – إطسا شرق

23. عمر بن الخطاب - سيلا – مركز الفيوم

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الجيزة

1. العتيق – كفر شحاته- العياط

2. شعبان غنيم – العياط

مديرية أوقاف قنا

3. أبو بكر الصديق – النجاحية- نجع حمادي