محمد محسن يروج لحفله المقبل في مهرجان العلمين

مهرجان العلمين الجديدة، روج الفنان محمد محسن لحفله المقبل في مهرجان العلمين الجديدة، والذي يقام الخميس المقبل.

وكتب محمد محسن في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الخميس القادم في مهرجان العلمين بإذن الله، في انتظاركم يا حبايبنا".

مهرجان العلمين الجديدة

ويشارك في مهرجان العلمين الجديدة عدد كبير من نجوم الوطن العربي، ومن الأسماء التي تشارك في المهرجان إليسا والموسيقار عمر خيرت، وكذلك راغب علامة ونانسي عجرم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مجموعة من الأسماء الجديدة خلال الأيام القادمة، من بينهم نجوم عالميون.

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ويشهد المهرجان عددا من الفعاليات المهمة على مدار 44 يومًا، حيث انطلق المهرجان من يوم 13 يوليو، ويستمر حتى 26 أغسطس.

وفعاليات المهرجان لا تقتصر فقط على الحفلات الفنية، حيث يشهد أيضًا سباق سيارات وعروض طائرات Rc، وتحدي جيت سكي، وبطولات ترياثلون سباق ثلاثي، وبادل وتجديف وكرة قدم شاطئية، بجانب موكب الفراعنة للسيارات يضم 100 سيارة فارهة تجوب الشوارع من سفاجا إلى العلمين الجديدة.