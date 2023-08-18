الجمعة 18 أغسطس 2023
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أخبار مصر

خطبة الجمعة اليوم، مساجد مصر تتحدث عن "اسم الله الرحيم ودعوة للتراحم"

خطبة الجمعة، فيتو
خطبة الجمعة، فيتو

يؤدي أئمة وخطباء وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "اسم الله الرحيم و"دعوة للتراحم".

 

ومن جانبه كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بالقاء خطبة الجمعة. 

 

وأكدت الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

 

وتفتتح  وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 26 مسجدًا، منها (23) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 86 ) مسجدًا منها ( 73 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 13 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

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أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحيرة
1. الشرقي - قرية زمران النخل – مركز الدلنجات
2. القرية الحمراء – كوم عزيزة – أبو حمص
3. الأحمدية –  قرية شنديد– مركز ايتاي البارود
4. عزبة الكوم – مركز الرحمانية 
5. النور – قرية أنطون – مركز المحمودية 
6. الرحمن – قرية كفر السابي– مركز شبرا خيت

 

 

مديرية أوقاف المنيا
7. الهدى – عزبة الملك – برطباط– مغاغة
8. النور – زرابي العامرية الغربية – دير مواس
9. الخلفاء الراشدين – دلجا – دير مواس

مديرية أوقاف كفر الشيخ
10. النصر – عزبة أبو مرسي – المنشأة الكبرى - قلين
11. عزبة 27 الناصرية – بيلا- عزبة 27 الناصرية

مديرية أوقاف أسيوط
12. الخضري – عرامية الخضر-المناشي- ديروط
13. الحسن والحسين – بني عدي القبلية - منفلوط
14. الشرفاء –  بني عدي - منفلوط

مديرية أوقاف الشرقية
15. 3 الأبطال ناحية 3 عناني – الصالحية – الحسينية

مديرية أوقاف الدقهلية
16. الصفا والمروة – ديمشلت - دكرنس

مديرية أوقاف سوهاج
17. آل حلفاوي – عرابة  أبيدوس - البلينا
18. النور – الزرازرة– دار السلام
19. الرحمن  - نجع أحمد علي – جنوب دار السلام

مديرية أوقاف الغربية
20. الكبير-  شفا - بسيون

مديرية أوقاف قنا
21. الصحابة - كلاحين - أبنود

مديرية أوقاف الفيوم
22. الهدى – كفر الزعفرانة – إطسا شرق
23. عمر بن الخطاب -  سيلا – مركز الفيوم

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الجيزة
1. العتيق – كفر شحاته- العياط
2. شعبان غنيم –  العياط

مديرية أوقاف قنا
3. أبو بكر الصديق – النجاحية- نجع حمادي

 

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ائمة وخطباء وزارة الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور هشام عبد العزيز هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني خطبة الجمعة اليوم محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

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