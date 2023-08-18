بدء غلق طريق الواحات كليا لمدة 6 أشهر

وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة منذ قليل، الحواجزَ الحديدية وخدمات مرورية بمحيط إغلاق طريق الواحات كليًّا بداية من الجهة المقابلة لمحطة وقود توتال وحتى الجهة المقابلة لمحطة مياه الشرب الرئيسية في الاتجاه القادم من طريق الفيوم في اتجاه المنطقة الصناعية لمدة 6 أشهر، لتنفيذ أعمال رفع الكفاءة الجاري تنفيذها بطريق الواحات.

غلق طريق الواحات كليًّا

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة غلق طريق الواحات كليًّا بداية من الجهة المقابلة لمحطة وقود توتال وحتي الجهة المقابلة لمحطة مياه الشرب الرئيسية في الاتجاه القادم من طريق الفيوم في اتجاه المنطقة الصناعية لمدة 6 أشهر، لتنفيذ أعمال رفع الكفاءة الجاري تنفيذها بطريق الواحات.



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وأضافت إدارة مرور الجيزة أنه في إطار تنفيذ تعديل القطاع العرضي لطريق الواحات وإضافة حارات الخدمة لكلا الاتجاهين الرئيسيين لطريق الواحات في نطاق حي غرب سوميد، مما يستلزم غلق كلي لطريق الواحات – بداية من الجهة المقابلة لمحطة وقود توتال وحتي الجهة المقابلة لمحطة مياه الشرب الرئيسية – وذلك في الاتجاه القادم من طريق الفيوم في اتجاه المنطقة الصناعية لمدة شهر

وأوضحت إدارة مرور الجيزة أن الإعمال تستلزم غلق طريق الواحات كليا ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 18/8/2023 حتى صباح يوم الجمعة الموافق 16/2/2024؛ على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة ولذلك (لتحويل الطريق للمسار الدائم).

تحويلات طريق الواحات

وبيَّنت إدارة مرور الجيزة التحويلاتِ المرورية اللازمة للتسهيل على قائدي المركبات، وهي كالتالي:

_ حركة المركبات بالاتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير في اتجاه الحي المتميز تسلك الرامب الأول (المستحدث) المؤدي إلى طريق الخدمة وصولًا إلى مدخل الحي المتميز.

_ حركة المركبات في الاتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير في اتجاه مدينة 6 أكتوبر والمنطقة الصناعية تسلك الرامب الثاني (المستحدث) المؤدي إلى الطريق الرئيسي البديل واستكمال السير بمسار الطريق الرئيسي (الدائم) البديل والعودة مرة أخرى إلى طريق الواحات الرئيسي عقب تجاوز منطقة الأعمال وصولًا لمناطق مدينة 6 أكتوبر.



وشددت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع جهاز المدينة على الشركة المنفذة على توفير اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية لضمان أمن وسلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال.

وتقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد قائدي المركبات للاتجاهات الجديدة وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال.