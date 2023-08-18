12 معلومة عن محطة قطارات بشتيل قبل تشغيلها رسميا

بدأت وزارة النقل والهيئة القومية للسكك الحديد الاستعدادات المكثفة للتشغيل الرسمي لـمحطة قطارات بشتيل ، التي تعول عليها الوزارة لتصبح أكبر محطة للقطارات لخدمة قطارات الصعيد خلال الفترة المقبلة.

وتعد محطة قطارات بشتيل واحدة من أكبر مشروعات السكك الحديدية والتى تغير مسار حركة نقل الركاب بين القاهرة والصعيد من خلال عمليات الربط بين السكك الحديدية ووسائل النقل الأخرى فى واحدة من أكبر المحطات التبادلية.

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محطة قطارات بشتيل

محطة قطارات بشتيل

وتستعد السكك الحديدية من خلال مشروع المحطة التبادلية لقطارات الصعيد لمنع القطارات القادمة من الوجهة القبلى من دخول رمسيس بالقاهرة.

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من ناحية أخرى من المقرر ربط محطة بشتيل التبادلية بوسائل النقل الأخرى من نقل جماعى مترو من خلال محطة إمبابة لتسهيل الانتقال.

وتشمل المحطة نظام حديث للإطفاء والإنذار وعند اختيار موقع المحطة روعي وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر وكذلك كونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالي / الأسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري ) ووجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة ( مترو الأنفاق / مونوريل 6 أكتوبر / خطوط أتوبيسات ترددية/ وسائل النقل الجماعي ) بالإضافة إلى وقوعها علي 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها ( محور ترعة الزمر / محور شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو ) وموقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية - مترو الأنفاق - مونوريل - نقل جماعي واتوبيسات BRT) لخدمة جمهور الركاب.

محطة قطارات الصعيد

أسباب إنشاء محطة قطارات بشتيل

وتساهم المحطة في تخفيف الضغط على محطات القطارات المركزية ( رمسيس – الجيزة ) على مستوى النقل والخدمات والصيانة والتقليل من حالات التكدس المروري داخل شوارع العاصمة وكذلك رفع مستوي الخدمات المقدمة داخل محطات القطارات للمستوى العالمي وزيادة الإقبال وتشجيع الجمهور على استخدام وسائل المواصلات العامة.

ويشمل الدور الأرضي ‏على جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور ( الأول- الثاني) أماكن إضافية ‏بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطة ‏بالإضافة إلى ٤٨ شباك تذاكر ‏ودورات المياه ‏ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي ‏للمحطة، بالأضافة الي عدد من الورش المختلفة ‏مثل ورشة تجهيز عربات القطارات ‏والتي تشتمل على 12 سكة، ‏وورشة صيانة الجرارات والتي تشتمل على ٦ سكك أعمال ‏صيانة وتجهيز الجرارات، ‏بالإضافة إلى متابعة أعمال تنفيذ ٢ نفق سيارات ونفق للمشاة للدخول والخروج ‏من محور الفريق كمال عامر ‏ولربط جراج المحطة ‏بالمحور و٢ نفق ‏باتجاه شارع السودان ونفق للمشاة ‏لربط الشارع بجراج المحطة. ‏

ومن المقرر أن تكون المحطة محطة ‏ذكية تبادلية ‏ذات الطابع الفرعوني وذات مستوى عالمي من الخدمات وتحتوي على شاشات إرشادية للراكب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏وكاميرات مراقبة ‏وهي محطة مكيفة الهواء ‏في كافة طوابقها بها خدمة Wi-Fi ‏.

أبرز المعلومات عن محطة قطارات بشتيل

1-إجمالى مساحة المحطة 239 ألف متر مربع تقريبا أي بما يعادل 57 فدانا حيث يشمل المشروع مبني المحطة الرئيسي علي مساحة 31 ألف م2 بإجمالي مساحة بنائية 112 ألف م2 وملحقات المحطة من مبان خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية علي مساحة 164 ألف م2 وعمارات استثمارية علي مساحة 44 ألف م2 وحيث من المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميًا.

2- روعي عند اختيار موقع المحطة وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر وكذلك كونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالي / الإسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري ) بالإضافة إلى وقوعها علي 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها (محور الفريق كمال عامر / شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو) لافتًا إلى أن موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة (سكك حديدية - الخط الثالث للمترو - مونوريل - اتوبيسات ترددية على الطريق الدائرى) لخدمة جمهور الركاب.

3- مبنى المحطة ‏الرئيسي مكون من دور بدروم جراج ودور أرضي وعدد ٢ دور متكرر، ويشتمل المبني عَلِي عدد (٤) أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلي ‏بعدد 6 خطوط منها خطين ‏لأسوان / اسكندرية وخطين للمناورة وخطين ‏للقطارات المنتهية ‏في المحطة والقادمة من الوجه القبلي.

4- يوجد في المبنى الرئيسي بدروم، سيستخدم كجراج يسع 250 عربة بالإضافة إلي جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع إلى 500 عربة ومخطط جراج، آخر متعدد الطوابق في منطقة المطار لخدمة الركاب كما سيستخدم كموقف للأتوبيسات يسع ١٠٠٠ سيارة.

5- يشمل الدور الأرضي ‏على جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدورين الأول والثاني واماكن ادارية ‏بالدور الارضي خاصة بالعاملين بالمحطة، ‏بالإضافة إلي 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ‏ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي ‏للمحطة ‏والذي يبلغ ارتفاعه 40 مترا ويوجد بداخله 4 مسلات.

6- الدورالأول والثاني للمحطة بضمان ‏محلات تجارية ومناطق استثمارية.

7- يشمل المشروع إنشاء عدد (٣) أرصفة بعدد (٤) خطوط سكك لخط المناشي وإنشاء ‏سكك حوش المحطة ‏وربط سكك الورش بالسكك الطوالي‏( أسوان/اسكندرية – المناشي – البضائع ) ‏و حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطة ٢٢ كم بعدد ٨٩ مفتاحا.

8- جار أعمال تنفيذ الورش المختلفة ‏مثل ورشة صيانة عربات القطارات ‏والتي تشمل 12 سكة ‏وورشة صيانة الجرارات والتي تشمل ٦ سكك لأعمال ‏صيانة وتجهيز الجرارات ‏.

9- جار تنفيذ ‏عدد ٢ نفق سيارات ونفق للمشاة للدخول والخروج ‏من محور الفريق كمال عامر ‏ولربط جراج المحطة ‏بالمحور وعدد ٢ نفق سيارات ‏بإتجاه شارع السودان ونفق للمشاة ‏لربط الشارع بجراج المحطة.

10- تقدم المحطة خدمات مميزة للركاب حيث ستكون محطة ‏ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني وذات مستوى عالمي من الخدمات وتحتوي على شاشات إرشادية للراكب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏ وكاميرات مراقبة ‏‏وهي محطة مكيفة الهواء ‏في كافة طوابقها وبها خدمة Wi-Fi ‏كما ستشمل ‏على نظام حديث للإطفاء والإنذار.

11- وفر المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن فرص عمل بلغت حوالي 7500 فرصة عمل

‏12- محطة قطارات سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة ومحطة قطارات سكك حديد مصر برمسيس كلاهما لخدمة المواطن المصري، ومحطة مصر برمسيس أنشئت عام 1854 حين كان عدد سكان مصر وقتها 4 ملايين مواطن بينما الآن يبلغ عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة، لذا كانت الحاجة لإنشاء محطة سكك حديد جديدة بمنطقة بشتيل بالجيزة ، لتسهيل حركة تنقل المواطنين خاصة وأن مستخدمي السكك الحديدية حاليًا يصل إلي 1.1 مليون راكب يوميًا بالإضافة إلي وجود 10 آلاف كم سكك حديدية حاليًا، وسوف تزداد مع إنشاء الخطوط الجديدة وازدواج الخطوط المفردة مقابل 400 كم لخطوط شبكة السكك الحديدية عام 1854 لذا تم وضع مخطط لبناء هذه المحطة خاصة وأن محطة رمسيس لا تقبل التوسع حاليًا ولا يوجد إمكانية لزيادة عدد الأرصفة وتعاني من الازدحام الرهيب.

13- يوجد جراج متعدد الطوابق في المنطقة بين محور 26 يوليو والمحطة لتيسير حركة تنقل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية في هذه المنطقة.