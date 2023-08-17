النيابة تطلب تقرير المرور في إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارتين بالجيزة

طالبت نيابة الجيزة تقرير لجنة مهندسي المرور حول حادث إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل بلوري شرطة، وانقلاب السيارتين أسفل نفق أبو رواش بالجيزة لمعرفة الأسباب.

حادث نفق أبو رواش بالجيزة

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مرورى أسفل نفق أبو رواش بالجيزة ووجود مصابين، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

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وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل بلوري شرطة، وانقلاب السيارتين أسفل نفق أبو رواش بالجيزة مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.