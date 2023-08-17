إعلان هام للراغبين في الخطابة من أوائل الكليات بالجامعات المصرية

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للأوائل من خريجي الكليات والأقسام الشرعية والعربية بالجامعات المصرية وكل الحاصلين على تقدير جيد جدًا فصاعدًا من التقديم في مسابقة الخطابة بالمكافأة على بند التحسين أو إقامة الشعائر بالمكافأة أو في الخطابة على بند التحسين وإقامة الشعائر معًا وذلك على النحو التالي:



خريجو الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر بشرط اجتياز الاختبار المقرر لذلك.

Advertisements



خريجو الكليات الأخرى من جامعة الأزهر والأقسام الشرعية والعربية بالجامعات الأخرى بشرط حضور واجتياز دورة إعداد الخطباء، ومدتها ثلاثة أسابيع منها أسبوعان عن بعد وأسبوع حضوري بأكاديمية الأوقاف الدولية.



وعلى الراغبين ملء النموذج المرفق، خلال ١٥ يومًا من تاريخه.. اضغط هنا

وتعقد وزارة الأوقاف المقرأة المسجدية المرتلة من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة لأعلام القراء السبت 19 أغسطس 2023م، برئاسة فضيلة القارئ الشيخ محمود الخشت.

ويشارك في المقرأة كل من: القارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، والقارئ الشيخ محمد عبد البصير، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ العزب سالم، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ إبراهيم الفشني، والقارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، والقارئ الشيخ محمود الصعيدي، وستبدأ القراءة من أول سورة المجادلة، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.