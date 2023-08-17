مديريات الأوقاف تكرم الأطفال المشاركين بالبرنامج الصيفي

أقامت مديريات أوقاف قنا وكفر الشيخ وسوهاج احتفالية كبرى لتكريم الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج الصيفي للطفل، حيث قامت مديرية أوقاف قنا بتكريم الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج الصيفي بمسجد الخزان، بحضور الدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والشيخ محمد رأفت مدير إدارة شئون الإدارات، والدكتور عبد الله حارس مسئول الإرشاد، والشيخ أحمد حافظ مسئول المساجد، والشيخ الحريري علي مفتش متابعة، والشيخ خلف السيد خليفة مدير إدارة أوقاف قنا، والشيخ مصطفى أحمد محمود إمام وخطيب المسجد.

Advertisements

كما أقامت مديرية أوقاف كفر الشيخ احتفالية بمسجد الشهيد رياض التابع لإدارة أوقاف غرب الرياض، بحضور الشيخ عطا بسيوني مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، والشيخ حسن عاشور مدير الإدارة.

تكريم المتميزين في البرنامج الصيفي

وفي مديرية أوقاف سوهاج تم تكريم الأطفال المتميزين المشاركين بالنشاط الصيفي بمسجد أحمد فضل التابع لإدارة أوقاف جهينة، بحضور الشيخ صلاح محمد بريقي مدير الدعوة، والشيخ محمد حسني علي قبيصي إمام المسجد (قادة فكر)، والشيخ محمد أبو الحمد الواعظ بالأزهر الشريف.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

البرنامج الصيفي‏ في المساجد

جدير بالذكر أن البرنامج الصيفي‏ يشتمل على ‏محاضرات تثقيفية وبخاصة فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة ورحلات ترفيهية ‏وتثقيفية، مع الحرص على اكتشاف المواهب ‏في مجالات: قراءة القرآن ‏الكريم، والابتهال الديني، وطلاقة القراءة، والثقافة العامة.

مشروع المليون قارئ

وبدأت وزارة الأوقاف البرنامج التثقيفي للطفل “ مشروع المليون قارئ وألف حافظ صغير” ويشارك في البرنامج 20 ألف مسجد ومليوني جنيه جوائز ومكافآت.

توسيع دائرة المساجد في البرنامج الصيفي

ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة أشهر (الأحد والثلاثاء والخميس) من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، وقررت الوزارة توسيع دائرة المساجد التي سيقام بها النشاط هذا العام إلى (20) ألف مسجد بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة ومحفظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية.

ويأتي هذا البرنامج إسهامًا من وزارة الأوقاف في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وفي إطار حرصها الشديد على حق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها: التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، وسيتم عمل مسابقات قرآنية وتثقيفية مختلفة، ورحلات مختلفة للأماكن الأثرية والترفيهية للملتحقين بالبرنامج.

آليات التسجيل

1- التسجيل المباشر من خلال أقرب مسجد يتم الإعلان عنه على موقعنا.

2- التسجيل إلكترونيًّا من خلال الرابط التالي:

المحتوى التثقيفي للبرنامج الصيفي

كما أعلنت وزارة الأوقاف عن المحتوى التثقيفي للبرنامج الصيفي للأطفال 2023م، حسب ظروف كل طفل ومجموعة كل مسجد على حدة:

1. حفظ ومراجعة ما تيسر من القرآن الكريم.

2. تعليم الوضوء والصلاة للأطفال.

3. تفسير جزء عم من كتاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم، للاطلاع عبر الرابط التالي:

4. موسوعة الدروس الأخلاقية، للاطلاع عبر الرابط التالي:

5. الآداب العامة، للاطلاع عبر الرابط التالي:

6. فقه السيرة النبوية.. قراءة جديدة، للاطلاع عبر الرابط التالي:

7. إصدارات رؤية للنشء، للاطلاع عبر الرابط التالي:

8. أعداد مجلة الفردوس، للاطلاع عبر الرابط التالي:

9. المسابقات والرحلات الترفيهية.

ويمكن تحميلها جميعًا مجانًا والاطلاع عليها عبر الرابط التالي: