ضمن مبادرة "هذا نبينا"، تعرف على موضوعات خطب الجمعة لشهر سبتمبر
تطلق وزارة الأوقاف المصرية مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) طوال شهر سبتمبر 2023م، من خلال خمس خطب متتابعة، وتأتي موضوعاتها كالآتي:
موضوعات خطب الجمعة لشهر سبتمبر
1. الجمعة ( 1 ) سبتمبر تحت عنوان: "النبي (صلى الله عليه وسلم) كما تحدث عن نفسه".
2. الجمعة ( 8 ) سبتمبر تحت عنوان: "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع ربه".
3. الجمعة ( 15 ) سبتمبر تحت عنوان: "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أهله".
4. الجمعة ( 22 ) سبتمبر تحت عنوان: "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أصحابه".
5. الجمعة ( 29 ) سبتمبر تحت عنوان: "مظاهر رحمة النبي (صلى الله عليه وسلم) بأمته".
يأتي ذلك إلى جانب المحاضرات والندوات والمسابقات والقوافل والأسابيع الدعوية التي تطلقها الوزارة على مدار شهر سبتمبر للحديث عن مكارم أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وجوانب حياته، مع مشاركة جميع الأئمة الموفدين في مختلف دول العالم والمحبين لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في هذه المبادرة والحملة الدعوية الواسعة للتعريف بنبي الإسلام (صلى الله عليه وسلم).
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