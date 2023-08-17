ولي العهد السعودي يلتقي رئيس الوزراء البريطاني قريبًا

قالت رئاسة وزراء بريطانيا مساء اليوم الخميس إن رئيس الوزراء ريشي سوناك وولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتفقا على الاجتماع في أقرب فرصة.

وبحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الخميس خلال اتصال مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العلاقات بين البلدين.

تعميق العلاقات بين بريطانيا والسعودية

وأفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان بأن سوناك أكد لولي العهد السعودي تطلع بريطانيا لتعميق العلاقات طويلة الأمد مع السعودية.

كما أكد سوناك التزام بريطانيا بدعم أمن السعودية والاستقرار الإقليمي، لافتا إلى أن السعودية قامت بدور بناء وإيجابي تجاه أوكرانيا خاصة بعد استضافة محادثات جدة.

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السعودية تستضيف محادثات بشأن أوكرانيا

وكانت مدينة جدة السعودية استضافت في 6 و7 أغسطس الجاري محادثات بشأن أوكرانيا.وجاء في البيان الختامي أنه تم الاتفاق على استمرار التشاور بشأن الأزمة، والتأكيد على ضرورة الاستفادة من الآراء المقترحة.

وذكر البيان الختامي لمحادثات جدة بشأن أوكرانيا أن الاجتماع تطرق لمقترحات وآراء إيجابية.