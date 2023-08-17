الخميس 17 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

تفاصيل عرض 6 أفلام قصيرة في مهرجان عمّان السينمائي الدولي

بوسترات الأفلام الستة،
بوسترات الأفلام الستة، فيتو

يستقبل مهرجان عمّان السينمائي الدولي، في دورته الرابعة، الذي تُقام فعالياته في الفترة من 15 إلى 22 أغسطس، مجموعة من الأفلام القصيرة المميزة، منها 6 أفلام من توزيع شركة MAD Solutions، وهي “عَبْد” للمخرج عبد السلام الحاج، “طنين” للمخرج محمد فاوي، و"ترينو" للمخرج نجيب كثير، “طريق الكاف” للمخرج إحسان كمّون و"حمزة" للمخرج ورد كيّال في مسابقة الأفلام القصيرة، بينما يُعرض فيلم “دعوة من الخلا للبحر” للمخرج مراد أبو عيشة في قسم ضوء على الأفلام الأردنية القصيرة.

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دعوة من الخلا للبحر

يدور حول ياسمين ابنة الاثنتي عشر عامًا وشقيقتها الكبرى أحلام، تهرب الفتاتان من منزل والدهما تجنبًا لمصير محتوم. وخلال رحلة البحث عن البحر الأسطوري، تواجه الأختان عدو غير متوقع خلال رحلتهما عبر الصحراء الشاسعة. الفيلم من تأليف وإخراج مراد أبو عيشة، وبطولة حسان مطلق، وياسمين نورج، وريان المصري.


عَبْد

من تأليف وإخراج عبد السلام الحاج، وبطولة هشام العماري وعلي بدرانة ومحمد أبو أجولة، ويدور حول الطفل "عَبْد" الذي يعمل مع والده في أحد المطاعم، يعامله الأب بقسوة ويجبره على الذهاب عند منتصف الليل ليشتري له علبة سجائر، حيث يجب أن يواجه الطفل رهاب الظلام وأصوات الكلاب.


طنين

فيلم سوداني للمخرج محمد فاوي، وشاركه في كتابة السيناريو أحمد شاويش ونورا عادل، ومن بطولة جسور أبو القاسم، زهرة منصور وعلي عبد الغفار، تدور الأحداث حول أم مريضة تراقب ابنها وابنتها وهما يواجهان مأساتها وواقعهم الجديد بينما تسوء حالتها الصحية. كان الفيلم قد شهد عرضه الأول عالميًا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.


ترينو

من تأليف وإخراج نجيب كثير، ويشارك في بطولته محمد قريع، ماكس بيمبرتون، كوثر الذوادي، وإلينور كرو، ويحكي الفيلم قصة طفل صغير يهرب من جسده الفاشل وحياته المنعزلة بالسفر في أحلامه التي شكّلها من مجلات تحضرها له أمه؛ ولكن زوج والدته يحث أم الصبي على التوقف عن اهتمامها الشديد به، فيتخذ الأم والابن خطوة مهمة قد تغير حياتهما.


طريق الكاف

يحكي قصة مراهق تونسي، بعد وفاة والدته وشقيقه، يشق طريقًا يهدد بتدمير ما تبقى من عائلته. الفيلم من إخراج إحسان كمّون، وتأليف تشارلز هال، وبطولة أحمد الحفيان، وفارس الأندلسي، ومالك بن سعد، وعلاء الدين يعقوب. وشارك الفيلم في عدة مهرجانات منها كليرمون فيران.


حمزة

أطارد شبحًا يطاردني شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ونافس في مهرجان مالمو للسينما العربية، هو أول فيلم للمخرج ورد كيّال وكتب السيناريو مجد كيّال. وبطولة كامل الباشا ومعتز ملحيس، وتدور أحداث الفيلم حول حمزة الذي يستجمع قواه بعد شفائه المرض ويستأنف عادة يمارسها منذ سنوات طويلة ويجوب الغابة ليطارد أسدًا متوحشًا لا يؤمن أهل القرية بوجوده. وفي معركته لاصطياد الأسد، يواجه حمزة ذكرى الفقدان والتعذيب، ويناضل للوصول إلى بيته الآمن.

 

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