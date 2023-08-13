الأحد 13 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أيمن بهجت قمر يعود للتعاون مع محمد حماقي بعد غياب 4 أعوام

محمد حماقي وأيمن
محمد حماقي وأيمن بهجت قمر، فيتو

أعلن الكاتب والشاعر أيمن بهجت قمر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن عودته من جديد للتعاون مع المطرب محمد حماقي. 

وكتب أيمن بهجت قمر قائلا: "من أول بتضحك طيب اضحك.. لحد يا ستار، رحلة طويلة مع حماقي غيبنا فيها آخر أربع سنين عن الشغل مع بعض، وكام يوم وهتنزل لي أغنية جديدة وعودة لينا، وكمان الأغنية لحن حماقي، إن شاء الله تعجبكم وصباحكم فل".

 

حفل محمد حماقي في الأردن 

 

وكان النجم محمد حماقي روج مؤخرا لحفله الغنائي المقبل الذي يحييه في الأردن يوم 24 أغسطس الجاري.

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وكتب حماقي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "أهل الأردن، وحشتوني.. هستناكم يوم الخميس ٢٤ / ٨ في نادي الجولف".


وطرحت الجهة المنظمة أسعار تذاكر حفل محمد حماقي في الأردن  والتي جاءت كـ الآتي الفئة الأولي 50 دينارا، والفئة الثانية 100 دينار، والفئة  الثالثة 600 دينار، والفئة الرابعة 800 دينار.

 

أحدث أغاني محمد حماقي

 

وطرح المطرب محمد حماقي مؤخرا أحدث أعماله الغنائية، والتي جاءت بعنوان “مش كفاية فراق” وذلك علي منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

 

أغنية محمد حماقي الجديدة “مش كفاية فراق” من كلمات تامر حسين ومن ألحان تامر علي وتوزيع موسيقي تميم.

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محمد حماقي يروج لحفله المقبل في الأردن

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