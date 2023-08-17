5 أسباب تدعم التجديد لحسن عبد الله محافظا للبنك المركزي

ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء فترة ولاية وتكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

توقعات التجديد لمحافظ البنك المركزي

ومع اقتراب انتهاء تلك المدة تزايدت التوقعات عن منح حسن عبد الله فرصة جديدة في قيادة البنك المركزي خلال الفترة القادمة لا سيما وأن هناك نجاحات عديدة وقرارات استطاع بها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أن يقنع الجميع بإمكاناته نحو المزيد من النجاح في منصبه.

حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، فيتو

أسباب الإبقاء على محافظ البنك المركزي

ولعل من أبرز الأسباب التي تدفع في اتجاه تجديد تكليف حسن عبد الله محافظا للبنك المركزي ما يلي:

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1- إصدار حسن عبد الله عدة قرارات لوقف عمليه تهريب النقد الأجنبي وإحكام السيطرة على السوق السوداء.

2- اعتماد حسن عبد الله على تنفيذ مبدأ الشفافية الكاملة والحوكمة في بيانات الرسمية والخاصة بالبنك المركزي ولعل في مقدمتها بيانات التضخم.

3- قطع حسن عبد الله شوط كبير في ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإلمامه بكل المتطلبات والاستمرار لاستكمال عملية تمويل القرض لصالح مصر.

4- استطاعت حسن عبد الله الحفاظ على الاحتياطي النقدي والعمل على زيادته بخطوات متأنية وسط ظروف اقتصادية صعبة.

5- رزانة التصريحات ودقتها من جانب محافظ البنك المركزي خلال فترة تولي مهام منصبه لمدة عام وعدم الشطط نهائيا في الحديث بالأمور الاقتصادية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا برقم 267 لسنة 2022 بتعيين حسن السيد حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام تبدأ في18 أغسطس 2022، وهو المحافظ الـ 16 في تاريخ البنك المركزي المصري منذ إنشائه في 1960.

وتولى حسن عبد الله مسئولية محافظ البنك المركزي المصري خلفا لطارق عامر، الذي تم توجيه الشكر له بعد أن قضى نحو 8 سنوات على رأس البنك المركزي المصري منذ 27 نوفمبر 2015 وحتى 17 أغسطس 2022؛ حيث تم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية، وذلك بعد استقالته من منصب محافظ البنك المركزي المصري.