الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

5 أسباب تدعم التجديد لحسن عبد الله محافظا للبنك المركزي

حسن عبدالله محافظ
حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، فيتو

ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء فترة ولاية وتكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

توقعات التجديد لمحافظ البنك المركزي  

ومع اقتراب انتهاء تلك المدة تزايدت التوقعات عن منح حسن عبد الله فرصة جديدة في قيادة البنك المركزي خلال الفترة القادمة لا سيما وأن هناك نجاحات عديدة وقرارات استطاع بها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أن يقنع الجميع بإمكاناته نحو المزيد من النجاح في منصبه.

حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، فيتو

أسباب الإبقاء على محافظ البنك المركزي 

ولعل من أبرز الأسباب التي تدفع في اتجاه تجديد تكليف حسن عبد الله محافظا للبنك المركزي ما يلي:

Advertisements

1- إصدار حسن عبد الله عدة قرارات لوقف عمليه تهريب النقد الأجنبي وإحكام السيطرة على السوق السوداء.

2- اعتماد حسن عبد الله على تنفيذ مبدأ الشفافية الكاملة والحوكمة في بيانات الرسمية والخاصة بالبنك المركزي ولعل في مقدمتها بيانات التضخم.

3- قطع حسن عبد الله شوط كبير في ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإلمامه بكل المتطلبات والاستمرار لاستكمال عملية تمويل القرض لصالح مصر.

4- استطاعت حسن عبد الله الحفاظ على الاحتياطي النقدي والعمل على زيادته بخطوات متأنية وسط ظروف اقتصادية صعبة.

5- رزانة التصريحات ودقتها من جانب محافظ البنك المركزي خلال فترة تولي مهام منصبه لمدة عام وعدم الشطط نهائيا في الحديث بالأمور الاقتصادية.

التجديد لمحافظ البنك المركزي الأبرز، قرارات جمهورية قوية خلال ساعات

البنك المركزي: ارتفاع التضخم العام نتيجة لاستمرار الزيادة في أسعار الغذاء

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا برقم 267 لسنة 2022 بتعيين حسن السيد حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام تبدأ في18 أغسطس 2022، وهو المحافظ الـ 16 في تاريخ البنك المركزي المصري منذ إنشائه في 1960.

وتولى حسن عبد الله مسئولية محافظ البنك المركزي المصري خلفا لطارق عامر، الذي تم توجيه الشكر له بعد أن قضى نحو 8 سنوات على رأس البنك المركزي المصري  منذ 27 نوفمبر 2015 وحتى 17 أغسطس 2022؛ حيث تم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية، وذلك بعد استقالته من منصب محافظ البنك المركزي المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

البنك المركزى الرئيس عبد الفتاح السيسي تهريب النقد الاجنبي بيانات التضخم حسن عبد الله محافظ البنك المركزي حسن عبد الله صندوق النقد الدولي قائما بأعمال محافظ البنك المركزى محافظ البنك المركزي المصري محافظ البنك المركزي منصب محافظ البنك المركزي

مواد متعلقة

البنك المركزي النرويجي يرفع سعر الفائدة إلى 4%

التجديد لمحافظ البنك المركزي الأبرز، قرارات جمهورية قوية خلال ساعات

البنك المركزي: ارتفاع التضخم العام نتيجة لاستمرار الزيادة في أسعار الغذاء

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب في البورصة المصرية اليوم 17-8-2023

التجديد لمحافظ البنك المركزي الأبرز، قرارات جمهورية قوية خلال ساعات

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

الأهلي، رساله غامضة لـ صلاح محسن عبر انستجرام

موقف سيد عبد الحفيظ من حضور احتفالية الأهلي

بطريقة بسيطة، إزاي تحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية أون لاين (فيديو)

قراران جديدان من رئيس الوزراء، اعرف التفاصيل (مستند)

قناة عالمية جديدة تنقل الدوري السعودي

Advertisements

منوعات

المزيد

ساويرس يكشف عن إفطاره المفضل: الفول والطعمية والعدس

سلطان النيادي يكشف تفاصيل يومه الأول بالفضاء

برج كهرباء يطير في الهواء رغم ثقل وزنه بالصين

إطلاق اسم فنان شهير على نوع جديد من الأفاعي‎

المزيد

خدمات

المزيد

بدء توفر تطعيم الإنفلونزا الموسمية لشتاء 2024 وارتفاع ثمنه لهذا السعر

بطريقة بسيطة، إزاي تحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية أون لاين (فيديو)

غلق صالة 1 في مطار القاهرة بسبب أعمال التطوير

الأحد المقبل فتح باب التنسيق الإلكتروني لهذه الفئات بجامعة الأزهر لمدة أسبوعين

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرزها التواضع والخشوع، أمين الفتوى يوضح عبادات القلب وأهميتها في حياة الإنسان

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

أشهر 10 أحاديث يتداولها الناس ولا يعرفون أنها قدسية

المزيد
الجريدة الرسمية