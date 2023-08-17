الخميس 17 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

نادي سينما المرأة يقدم عروضا جديدة الإثنين المقبل

بوستر فيلم زفة، فيتو
بوستر فيلم زفة، فيتو

يقيم نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما عروضه السينمائية وذلك يوم الإثنين المقبل الموافق  ٢١ أغسطس بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام الخامسة مساء.

ومن المقرر عرض كلًا من فيلم قناة السويس "عواصف وإنسان" إخراج عنان نديم، فيلم "الزفة" إخراج أحمد سمير، فيلم "بنت بميت راجل" إخراج أحمد معوض، فيلم "كماشة" إخراج سمير عبد العاطي،  فيلم “اوضتن” وصالة إخراج مينا ماهر.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كلًا من الناقدة السينمائية شاهندة محمد على والناقد السينمائي إسلام أحمد علي لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

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يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الإثنين الثالث من كل شهر،  تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على فنياّ.

جدير بالذكر أن نوادي السينما التي يقيمها المركز القومي للسينما يشرف عليها مدير عام الإنتاج بالمركز القومي للسينما مجدي الشحرى، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

 

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