ضبط صاحب مطبعة بحوزته 18 ألف كتاب تعليمي بكرداسة
ألقت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، القبض علي مدير مطبعة لحيازته 18 ألف نسخة من الكتب التعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة، بدون تفويض أو تصريح بالمخالفة للقانون بمنطقة كرداسة.
وردت معلومات وأكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة دلت على قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة) بطباعة العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول) وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على 18000 نسخة من الكتب التعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة بدون تفويض أو تصريح بالمخالفة للقانون.
وبمواجهة المتهم، أقر بأنه المدير المسئول، وارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي.
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