محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

وأصدر المحافظ خلال الاجتماع عدد من التوجيهات جاء أهمها:

▪️ استمرار تنفيذ مبادرة" اتّقوا النار ولو بشقِّ تمرة " لجمع زكاة التمور وتخصيص ٥٠ ٪ من عائدها لإطلاق حملة موسعة لمكافحة سوسة النخيل بكافة مراكز المحافظة، ودعم قطاعي التعليم والصحة وتعزيز موارد مركز دكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء فرع آخر بمركز الداخلة، بالإضافة إلى دعم موارد مؤسسة التكافل الاجتماعي للإنفاق على الحالات الأولى بالرعاية وسداد ديون الغارمات.

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▪️ تخصيص مجمعات لبيع التمور بمدينة الخارجة بديلًا عن شوادر البيع العشوائية؛ وذلك لتنظيم عملية البيع والشراء وتوحيد الأسعار بكافة المناطق طبقًا للعرض والطلب وذلك بالأماكن التالية ( الموقف القديم بحي المروة بجوار مصنع البلح- أمام الكمين القديم وأمام السكة الحديد بمنطقة البرامودى - حي السبط بجوار محطة الوطنية)

▪️إصدار تصاريح الخروج للحاصلات الزراعية بالوحدات المحلية؛ تيسيرًا على المستثمرين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

▪️طرح وحدات حفظ وتخزين التمور المُنشأَة بمركز باريس أمام الراغبين في تأجيرها من أبناء المركز.

وعلى صعيد منفصل، أعلنت محافظة الوادي الجديد، استمرار طرح اللحوم الطازجة والدواجن والخضروات والفاكهة بمنافذ ديوان عام المحافظة والبساتين والشعلة بالخارجة وحي الزهور بالداخلة؛ للحد من ارتفاع الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية.