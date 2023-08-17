أول تعليق للغيطي بعد اتهامه لمحمد رمضان بسرقة أغنيته

محمد الغيطي، ‏أعلن الكاتب والإعلامي محمد الغيطي أنه سيتبرع بالمبلغ الذي ستحكم به المحكمة المختصة كتعويض بعد تقديمه بلاغًا يتهم فيه الفنان محمد رمضان بسرقة قصيدة له، قام رمضان بغنائها وتصويرها ضمن أحداث فيلم هارلي وأذاعها منفصلة في كافة الوسائل الإعلامية والسوشيال ميديا وعلى صفحته الرسمية خلال الأيام الماضية بينما كان الغيطي كتبها ونشرها في ديوان له بعنوان رباعيات الغيطي صادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب منذ ٢٠١٦.

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وأضاف "الغيطي" في تصريحات خاصة لفيتو، أنه سيتبرع بالتعويض لمستشفى أبو الريش للأطفال.

وتابع "الغيطي"، أنها ليست المرة الأولي التي يقوم بعض المؤلفين بسرقة أفكاره سواء الشعرية أو الدرامية، لكن السرقة نوعين نوع يسرقها بالحرف والنوع الآخر يأخذ الفكرة ويقوم بتطويرها.

وأردف "الغيطي"، أن أحد أصدقائه أخبره بأن الفنان محمد رمضان قام بحذف الأغنية من على صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي، لكنه لم يتحرَ من هذه المعلومة.

محامي الغيطي يتقدم بإنذار ضد محمد رمضان

وكان المستشار ميشيل حليم محامي الكاتب والإعلامي محمد الغيطي تقدم بإنذار ضد الفنان محمد رمضان، لسرقته قصيدة غنائية قام بغنائها وتصويرها ضمن أحداث فيلم هارلي، وأذاعها منفصلة في كافة الوسائل والسوشيال ميديا وعلى صفحته الرسمية خلال الأيام الماضية، بينما كان الغيطي كتبها ونشرها في ديوان له بعنوان رباعيات الغيطي صادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب منذ ٢٠١٦.



وكشف “حليم” محامي محمد الغيطي في تصريح لـ"فيتو" أنه طالب بوقف إذاعة أغنية رمضان المشار إليها لسرقة كلماتها من وكيله المؤلف محمد الغيطي، حتى لا يكون له حجة بانتفاء علمه وحتى لا يكون هناك مجال لإلقاء الاتهام على غيره، محاولًا الدفع بانتفاء ركني العلم والإرادة وهما القصد الجنائي في جريمتي انتهاك حقوق النشر وسرقة حق المؤلف طبقًا لقانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.

تفاصيل اتهام محمد الغيطي لمحمد رمضان بالسرقة

وأشار ”الغيطي“ إلى أنه سيرفع دعوى قضائية ويطالب بتعويض عشرة ملايين جنيه عن هذا الضرر الفني، وأنه سيتبرع بأي مبلغ تحكم به المحكمة لمستشفى أبو الريش لعلاج الأطفال.



وقدم المحامي ميشيل حليم المستندات اللازمة التي تثبت حق الملكية الفكرية للغيطي، وأن محمد رمضان سرق حقه المادي والأدبي ونشره في واقعة سطو وسرقة دامغين.

كما أضاف ميشيل حليم أن المادة ٢٥ من قانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن جرائم الحاسب الآلي عاقبت كل من أنشأ موقعا إلكترونيا بقصد ارتكاب أو تسهيل جريمة بالحبس عامين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه مصري، الأمر الذي من شأنه غلق قناة اليوتيوب الخاصة بالفنان محمد رمضان لإساءة استخدامها في تسهيل ونشر كلمات مسروقة من مؤلفات الكاتب محمد الغيطي، إضافة لعقوبة التعدي علي حقوق الملكية الفكرية وأن الجرائم سالفة البيان ترتبط وبعضها ارتباطًا يقبل التجزئة، أي ستكون العقوبة عن كل فعل تشكل جرما منفصلًا بذاته عن الآخر.

وكان الإعلامي محمد الغيطي قد نشر نفس القصيدة على صفحته بالفيس بوك والتي مطلعها (اياك تموت وانت حي.. اياك تموت وانت واقف.. الموت لوحده جي جي لو بص لعينيك وإنت خايف).