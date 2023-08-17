تفاصيل وأسباب خسائر الأسهم الأمريكية في أسبوع

كشف تقرير البنك المركزي عن حركة أسواق الأسهم خلال الفترة من 4 إلى 11 أغسطس الكثير من التغيرات.

أسواق الأسهم

وذكر تقرير البنك المركزي أنه تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات هذا الأسبوع، لتتوقف سلسلة المكاسب التي حققها قطاع التكنولوجيا وسط عزوف المستثمرين عن المخاطرة بالأسواق خلال جلسات تداول هذا الأسبوع.

وأضاف التقرير وخسرت مؤشرات الأسهم الأمريكية نتيجة لتصاعد المخاوف بشأن النظام المالي الأمريكي، على خلفية خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني لعدد من البنوك، بالإضافة إلى البيانات التي تشير الى تدهور حاد في الاقتصاد الصيني، مما أدى إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

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ارتفاع أسعار النفط

وتابع تقرير المركزي وفي الوقت نفسه، تسبب ارتفاع كل من أسعار النفط وأسعار المصانع الأمريكية على نحو مفاجئ في إثارة الشكوك حول مسار التضخم وأدى إلى هبوط حاد في قطاعات التكنولوجيا الأكثر حساسية لتغير أسعار الفائدة. ومن الجدير بالذكر أن موجة البيع المكثفة بالأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي اجتاحت أسواق الأسهم خلال الشهر الماضي قد هدأت قليلًا هذا الأسبوع، وأن المتداولين لم يستجيبوا بشكل إيجابي لأرباح الشركات التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع، مما يشير إلى سيطرة حالة الابتعاد عن المخاطرة بشكل كبير على جلسات تداول هذا الأسبوع. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 0.31%، مسجلًا أدنى مستوى له منذ أول أسبوع من شهر يوليو. وسجل قطاع التكنولوجيا المدرج ضمن المؤشر خسائر بنسبة 2.87%.

أسهم التكنولوجيا

وعلى صعيد أسهم التكنولوجيا، فقد انخفض كل من مؤشر ناسداك المركبNasdaq Composite ومؤشر FANG+ بنسبة 1.90% و3.64% على التوالي. وهبط مؤشر راسل 2000 Russell للشركات ذات رأس المال الصغير بنسبة 1.65%، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 0.62%، حيث سجل أداء أفضل من نظرائه بشكل عام خلال الشهر الماضي.

أما عن تقلبات الأسواق في تقرير البنك المركزي فقد انخفض مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 2.26 نقطة ليستقر عند 14.84 نقطة، وهو أدنى بكثير من متوسطه المُسجل منذ بداية العام وحتى تاريخه والبالغ 17.65 نقطة.

مؤشرات الاسهم الأوروبية

أما بالنسبة لمؤشرات الأسهم الأوروبية، لا تزال معنويات المخاطرة في المنطقة مستمرة في التراجع ولكن بدرجة أقل بكثير مقارنة بالأسهم الأمريكية. حيث أغلق مؤشر STOXX 600 دون تغيير تقريبا، لينهي تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.02% فقط. وشهد المؤشر خسائر خلال جلستي الثلاثاء والجمعة، وكان قد تراجع في جلسة الثلاثاء بعدما أعلنت الحكومة الإيطالية فرض ضريبة بنسبة 40% على أرباح البنوك قاموا بإلقاء اللوم على تشديد البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية في ظل ازدياد مشاكل النظام المالي الحالي. وهبط في جلسة الجمعة، بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي على نحو مفاجئ.

وتباين أداء المؤشرات الإقليمية الأخرى في المنطقة، حيث خسر كل من مؤشر FTSE MIB الإيطالي (-1.09%) ومؤشر DAX الألماني (-0.75%)، بينما ارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي (0.34%) ومؤشر FTSE 250 البريطاني (0.71%).

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