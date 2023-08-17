لست زملكاويا.. ولا ناقدا رياضيًا.. ولا أحد متعصبي الكرة، وإنما دفعتني تصريحات منسوبة لنجم نادي الزمالك زيزو للتعليق عليها.. التصريحات تتناول ما تسرب من أربعة مطالب حددها نجم النادي الكبير للتجديد لنادي الزمالك، واحد له والباقي لزملائه.. زيزو طالب أولا بصرف كافة مستحقاته حتي تاريخه وهذا حقه.. علي الأقل ليضمن جدية الإدارة التي تفاوض معه..



والمطلب الثاني أن يتم صرف المستحقات المتأخرة لكل زملائه أيضا! والثالث: التجديد لعدد من اللاعبين يري أنهم يستحقون ذلك، وأن الزمالك في حاجة إليهم وذكرهم ما بين ثلاثة أو أربعة أسماء.. والمطلب الرابع: تدعيم الفريق بعناصر جديدة تدفع الفريق إلي الأمام!

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كثيرون.. في السابق وفي دول وأندية أخرى يحددون مطالبهم بين مغانم شخصية ومكاسب أخري معنوية أو مؤجلة.. وتبقي كلها تتراوح بين المال والإعلانات وشارة الكابتن إلخ إلخ..



قد تبدو مطالب زيزو تدخلا في شئون ليست من اختصاصه.. لكن يبدو الأمر عند آخرين مشروعا للاعب يريد أن يضمن الانتساب لناد يحقق بطولات وانتصارات ، خاصة وأن العروض له من أندية تحقق بطولات وانتصارات!



وبصرف النظر عن النتائج التي سيتوصل إليها وما سينتهي إليه الأمر، وإذا صحت التصريحات نكون أمام لاعب محترم يحب زملاءه ويقدرهم وينتمي لناديه حقيقيا وبضمير يقظ وحي.. كل التحية لكابتن زيزو..