الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

مطالب زيزو !

لست زملكاويا.. ولا ناقدا رياضيًا.. ولا أحد متعصبي الكرة، وإنما دفعتني تصريحات منسوبة لنجم نادي الزمالك زيزو للتعليق عليها.. التصريحات تتناول ما تسرب من أربعة مطالب حددها نجم النادي الكبير للتجديد لنادي الزمالك، واحد له والباقي لزملائه..  زيزو طالب أولا بصرف كافة مستحقاته حتي تاريخه وهذا حقه.. علي الأقل ليضمن جدية الإدارة التي تفاوض معه..


والمطلب الثاني أن يتم صرف المستحقات المتأخرة لكل زملائه أيضا! والثالث: التجديد لعدد من اللاعبين يري أنهم يستحقون ذلك، وأن الزمالك في حاجة إليهم وذكرهم ما بين ثلاثة أو أربعة أسماء.. والمطلب الرابع: تدعيم الفريق بعناصر جديدة تدفع الفريق إلي الأمام!

Advertisements


كثيرون.. في السابق وفي دول وأندية أخرى يحددون مطالبهم بين مغانم شخصية ومكاسب أخري معنوية أو مؤجلة.. وتبقي كلها تتراوح بين المال والإعلانات وشارة الكابتن إلخ إلخ..
 

قد تبدو مطالب زيزو تدخلا في شئون ليست من اختصاصه.. لكن يبدو الأمر عند آخرين مشروعا للاعب يريد أن يضمن الانتساب لناد يحقق بطولات وانتصارات ، خاصة وأن العروض له من أندية تحقق بطولات وانتصارات! 

 

صرخات "ذوي الاحتياجات الخاصة" من التأمين الصحي!

وقائع حوار إذاعي!


وبصرف النظر عن النتائج التي سيتوصل إليها وما سينتهي إليه الأمر، وإذا صحت التصريحات نكون أمام لاعب محترم يحب زملاءه ويقدرهم وينتمي لناديه حقيقيا وبضمير يقظ وحي.. كل التحية لكابتن زيزو..

نادي الزمالك زملكاوي نجم نادى الزمالك زيزو كابتن زيزو الكاتب الصحفي احمد رفعت فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

عمرو محسوب النبي.. فارس الاستعلامات والتكريم المستحق!

التظلم من انقطاع التيار ودرجة الاستعداد القصوى!

حسن الرشيدي.. وداعا!

الإسلام والمشاهير!

مسيحية في المسجد!

الأكثر قراءة

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

تطورات جديدة في موقف الزمالك من بيع زيزو للشباب السعودي، اعرف التفاصيل

الحكومة تقرر تثبيت أسعار بيع الكهرباء حتى أول يناير 2024

محكمة النقض تؤيد حكم حبس أحمد بسام زكي 8 سنوات في قضية التحرش

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

بعد تصريح «الوقوف على مسارح السعودية حلم أجيال»، رسالة عنيفة من نبيل الحلفاوي لـ محمد محيي

حالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء

تامر حسني يطرح كليب أغنية "حوا" (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

سائحان أمريكيان يتسببان في تأخر افتتاح برج إيفل، فما القصة؟

ساويرس يكشف عن إفطاره المفضل: الفول والطعمية والعدس

سلطان النيادي يكشف تفاصيل يومه الأول بالفضاء

برج كهرباء يطير في الهواء رغم ثقل وزنه بالصين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

مدير إدارة السيارات بجمرك السويس يكشف لـ "فيتو" خطوات شراء سيارة من الخارج للاستعمال الشخصي

أسعار الفاكهة اليوم، 4 جنيهات انخفاضًا في سعر العنب بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، الخيار يرتفع لسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

فوائد تناول الجبن القريش، بروتين عالي وسعرات حرارية قليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القرد الصغير في المنام وعلاقته بالتعرض إلى المكر والخديعة

أستاذ فقه: لا يجوز تعبير المخطوبين عن الحب بقول بـ"بحبك وحشتينى"

أبرزها التواضع والخشوع، أمين الفتوى يوضح عبادات القلب وأهميتها في حياة الإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية