الخميس 17 أغسطس 2023
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محافظات

استمرار دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بالبحيرة (صور)

دوري الأندية الصغيرة
دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بالبحيرة، فيتو

تستمر مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة إدارة التنمية الرياضية في تنفيذ فعاليات التصفيات التمهيدية لدوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية والساحات الرياضية وأطفال الشوارع في خماسي كرة القدم (النسخة التاسعة) خلال العام المالي الحالي، بإدارة أبو المطامير المجموعة الرابعة وفاز بها مركز شباب الناصر (ا)، وذلك خلال أغسطس 2023م.

دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بالبحيرة، فيتو
دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بالبحيرة، فيتو
دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بالبحيرة، فيتو
دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بالبحيرة، فيتو

وأكد الدكتور إبراهيم خضر مدير عام المديرية اهتمام الوزارة البالغ بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين أبناء المحافظة، من خلال تنفيذ حزمة من البرامج، والمشروعات المختلفة المخصصة لهم في ضوء توجيهات القيادة السياسية، كما أكد دعمه الكامل لهم ودعم وزارة الشباب والرياضة لمختلف الأنشطة بالوزارة.

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وفي هذا الصدد أشار الدكتور إبراهيم خضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد وجهه الي تنفيذ مثل هذه الفعاليات التي تفيد الشباب وتنمية قدراتهم ومهارتهم.

واكد الدكتور إبراهيم خضر علي إشادة الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة بالدور الذي تقوم به الشباب والرياضة والذي يشهد تطورًا ملحوظًا على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي.

كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.

دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بالبحيرة، فيتو

 

دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بالبحيرة، فيتو
دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بالبحيرة، فيتو

كما يهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.

و يذكر أن جميع هذه الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي ذلك تحت رعاية الدكتور  اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والاستاذة نجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب واشراف السيد الدكتور إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة وكالة المديرية للشباب إدارة البرامج الثقافية والتطوعية ومن خلال اهتمام الدولة بالشباب.

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