السكرتير المساعد بالبحيرة يناقش مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد اليوم كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل على رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، بهدف حصول الدولة والمواطن على حقوقهم، وذلك بحضور مدحت الشرمه مدير إدارة الأملاك بديـوان عـام المحافظة ومديرى إدارات الأملاك بتلك الوحدات والجهات التنفيذية.

ويأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك للحفاظ على حق الشعب وتأكيدًا لهيبة الدولة.

وأكد السكرتير المساعد خلال الاجتماع أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.

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وشدد على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.

وناشدت محافظة البحيرة من لم يقوموا حتى الآن بسداد المستحقات سرعة التوجه لسدادها بالإضافة إلى قيام الذين لم يتقدموا بطلبات توفيق أوضاعهم بسرعة التقدم بطلبات الشراء بالأمر المباشر لدى الوحدات المحلية وذلك للحفاظ على حق الشعب من مساحات أراضي أملاك الدولة.

وفي إطار منفصل، عقد السكرتير المساعد بالأمس اجتماعا بشأن مناقشة مشكلات الصرف الزراعي والارتقاء بمنظومة الزراعة والحفاظ على المياه والثروة السمكية.

ويأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة والمتابعة المستمرة لكافة القطاعات الحيوية لاسيما قطاع البنية التحتية وشبكات الصرف الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة المصرية وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.

وأشار السكرتير العام المساعد، أن جهود المحافظة فى هذا الشأن تأتي فى إطار تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وكذا دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها واستدامتها وحقوق الأجيال القادمة فيه، مؤكدًا على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية بالمحافظة لحل مشكلات الصرف الزراعي وذلك من خلال إجراءات فعالة لتطوير منظومة الري والصرف ووضع حلول جذرية للمشكلات المرتبطة بها.

ولفت إلى أنه يمكن الاستفادة من معالجة مياه الصرف الزراعي في الارتقاء بمنظومة الزراعة من خلال استغلالها فى توسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية لبعض المحاصيل، وكذا الاستفادة من مياه الصرف الزراعي فى تغذية المزارع السمكية بعد معالجتها وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية.