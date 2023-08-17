الخميس 17 أغسطس 2023
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حوادث

المشدد لـ 3 متهمين بالاتجار وتعاطي المواد المخدرة ببورسعيد

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد لإدانتهم بالاتجار وتعاطي المواد المخدرة.

وتعود أحداث القضية الأولى رقم 1395 لسنة 2023 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 303 لسنة 2023 كلي بورسعيد إلى يوم 6 مارس 2023، بضبط المدعو "ا.ح.ا" 24 عامًا، عاطل، وبحوزته جوهرا مخدرا بقصد الاتجار، بينما تعود القضية الثانية رقم 2095 لسنة 2023 جنايات المناخ، والمقيدة برقم 707 لسنة 2023 كلي بورسعيد، إلى يوم 20 أبريل 2023 بضبط المدعو "ا.ا.م" 32 عامًا، وبحوزته جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار و3 أنواع أخرى من المخدر بقصد التعاطي، بينما القضية الثالثة رقم 375 لسنة 2023 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 698 لسنة 2023 كلي بورسعيد إلى يوم 18 مايو 2023 بضبط المدعو "ا.ش.م" 33 عامًا، بحوزته جوهر مخدر بقصد التعاطي.

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أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة التي حكمت بمعاقبة المتهم في القضية الأولى بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، وفي القضية الثانية بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، والمتهم في القضية الثالثة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وبتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، وألزمتهم المصاريف الجنائية، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

 

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