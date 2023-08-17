الخميس 17 أغسطس 2023
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اقتصاد

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

الذهب تحديث لحظي، ننشر  أسعار الذهب اليوم الخميس وفقًا لآخر تحديث لها داخل الأسواق المحلية وذلك بعد زيادتها ٥٠ جنيها في الجرام منذ قليل داخل الأسواق. 

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2606جنيهات للشراء و2628 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2300 جنيه للبيع و2280 جنيهًا للشراء. 

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1954 جنيها للشراء، ونحو 1971 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1538 جنيهًا للبيع و1524 جنيهًا للشراء.

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 الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18400 جنيه للبيع.

الأسعار العالمية للذهب 

وتراجعت أسعار الذهب الثلاثاء الماضي إذ استفاد الدولار من ارتفاع عوائد سندات الخزانة والمخاوف الاقتصادية في الصين، فيما تترقب الأسواق الآن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي قد تلقي الضوء على تأثير رفع أسعار الفائدة على إنفاق المستهلكين.

وبحلول الساعة 6:18 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1904.50 دولار للأونصة ليجري تداوله قرب أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر الذي بلغه الإثنين، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1937 دولارا للأونصة.

وحوم الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في أكثر من شهر في ظل مخاوف مرتبطة بالاقتصاد الصيني، الأمر الذي يجعل الذهب أعلى ثمنا للمشترين في الخارج.

وبلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وخفض البنك المركزي الصيني على نحو غير متوقع أسعار الفائدة الأساسية، الثلاثاء الماضي، مع تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 22.62 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 900.83 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1262.34 دولار للأوقية.

أسعار الذهب العالمية أمس الأربعاء

واستقرت أسعار الذهب أمس الأربعاء بعد يوم من هبوطها لما دون مستوى دعم رئيسي هو 1900 دولار للمرة الأولى في شهر ونصف الشهر مع تلقي عوائد سندات الخزانة الأمريكية دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لم ينته بعد من دورة التشديد النقدي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1903.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 5:46 بتوقيت جرينتش واستقرت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1935.60 دولار للأوقية

أسعار الذهب العالمية اليوم الخميس 

ولامست أسعار الذهب أدنى مستوياتها في 5 أشهر اليوم الخميس مع اكتساب الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية زخما بعد بيانات اقتصادية قوية في الآونة الأخيرة عززت التوقعات بأن يستمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في تشديد سياسته النقدية.

وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1891.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 1:41 بتوقيت جرينتش مسجلا أدنى مستوياته منذ 15 مارس. 

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1921.80 دولار للأونصة. 

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