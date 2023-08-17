مدرب الأهلي: تعرضنا للظلم في نهائي أفريقيا

الأهلى، أكد سامى قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فريقه تعرض للظلم في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022 أمام الوداد البيضاوي المغربي في المباراة التي خسرها المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

سامي قمصان مدرب عام النادي الأهلي

وقال قمصان في تصريحات عبر GLC: الظلم في نهائي العام الماضي أمام الوداد المغربي والخسارة أمام صن داونز بخمسة أهداف كانوا دافع كبير لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي.

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وتطرق قمصان إلى الحديث عن مواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي خسرها المارد الأحمر برباعية مقابل هدف حيث أكد أن المباراة كانت جيدة والفريق اكتسب خبرات كبيرة منها سوف تفيد الفريق في الفترة المقبلة.

عودة صلاح محسن إلى الأهلى

من ناحية أخرى نشر صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر محسن صور له عبر حسابه على انستجرام وعلق عليها قائلا: "زي المطار بودع اللي طار".

وكان خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي أعلن عن انضمام صلاح محسن إلى قائمة الفريق في الموسم الجديد وذلك بناء على طلب من المدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر ومن المقرر سفر صلاح محسن رفقة الفريق إلى معسكر النمسا المقبل.

وعاد صلاح محسن إلى الأهلي من جديد بعدما كان معارا لفريق سيراميكا كيلوباترا وتوج معهم مؤخرا ببطولة كأس الرابطة.

انضمام صلاح محسن إلى الأهلي

وانضم صلاح محسن إلى الأهلى فى عام 2018 قادما من صفوف فريق إنبى في صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء 40 مليون جنيه وبعدها لعب على سبيل الإعارة مع فريق سموحة السكندرى قبل أن يعود مجددا إلى النادي الأهلي في موسم 2020-2021 ثم ينتقل إلى سيراميكا كيلوباترا على سبيل الإعارة مطلع الموسم الماضي قبل أن يتقرر عودته مرة أخرى إلى القلعة الحمراء بداية من منافسات الموسم القادم 2023-2024.

بطولات صلاح محسن مع الأهلى

وتوج صلاح محسن مع الأهلى بـ 7 بطولات بواقع بطولتين للدورى الممتاز ولقب وحيد لكأس مصر ومثله للسوبر المحلى إلى جانب الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة وكأس السوبر الأفريقي مرتين وشارك مع الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية مرتين متتاليتين في قطر 2021 والإمارات 2022 وحصد فيهم الأهلى على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

92 مباراة لصلاح محسن مع الأهلى

وشارك صلاح محسن مع الأهلي فى 92 مباراة استطاع إحراز 17 هدفا بمختلف البطولات بواقع 5 أهداف في دوري أبطال أفريقيا و10 أهداف في الدوري الممتاز وهدف وحيد في كأس السوبر المصري، ومثله في كأس السوبر الأفريقي.

قام صلاح محسن مهاجم الأهلي بإعادة نشر رسالة أحد جماهير الأهلي له عبر ستوري صفحته على انستجرام حيث قال فيها: احذروا لقد عاد البطل.