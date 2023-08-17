الخميس 17 أغسطس 2023
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أخبار مصر

متحف الأقصر للفن المصري القديم يحتفل بذكرى يوم وفاء النيل

المعرض المؤقت بمتحف
المعرض المؤقت بمتحف الأقصر،فيتو

نظم متحف الأقصر للفن المصري القديم معرضًا أثريًا مؤقتًا تحت عنوان "الزراعة في مصر القديمة"، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم"وفاء النيل" والذي يوافق 15 من أغسطس من كل عام.

وقال الدكتور علاء المنشاوي، مدير عام المتحف، إن المعرض يضم مجموعة فريدة من القطع الأثرية التي تسلط الضوء على الزراعة في مصر القديمة، من بينها حبات من ثمار حب العزيز والترمس، ومجموعة من الحبوب، وبقايا زهور، وقنينة من ثمرة التين المجفف، وبكره من الخشب مع حبل، وسلة مجدولة من سعف النخيل كانت تستخدم في تخزين الحبوب، بالإضافة إلى جزئين من جدارين من الطين يصور الأول رجل يقوم بتجميع عناقيد العنب وحوله أشجار العنب، والثاني يصور سيدتان أمامهما زهرة اللوتس.

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متحف الأقصر

وأضاف أن المعرض يضم أيضا تميمة على شكل حربوقراط خارجًا من زهرة اللوتس، وأنية فخارية رسم عليها بالمداد الأسود نخلة، ومجموعة من البردي، وأوشابتي للمدعو ستاو على الوجه ما يمثل القلادة والشعر المستعار ملون بالأسود والأصفر على الكتف الأيسر باللون الأسود علامة " المر " وعلى الكتف الأيمن ما يمثل السلة، ومسرجة شبه مستديرة عليها من أعلى حول فتحة الزيت ما يمثل سعف النخيل، مسرجة عليها زخرفة بالبارز عبارة عن عناصر نباتية.

ذكرى يوم وفاء النيل

وأشار إلى أنه من المقرر أن يستمر المعرض لمدة شهر.

وشاركت وزارة السياحة والآثار في رعاية مباراة نهائي كأس السوبر الألماني التي أُقيمت بين بطل الدوري الألماني بايرن ميونخ وبطل كأس ألمانيا لايبزيغ على استاد بايرن ميونخ بحضور أكثر من ٧٥ ألف مشجع.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها وعلى رأسها السوق الألماني الذي يعد من أهم الأسواق الأوروبية.


رعاية مباراة كأس السوبر الألماني

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن رعاية الوزارة لهذه المباراة تأتي في إطار حرصها على استغلال الأحداث والفعاليات التي تحظى بتغطية إعلامية وحضور جماهيري كبير للترويج للمقصد السياحي المصري، وعلى رأسها الأحداث الرياضية وخاصة كرة القدم التي تحظى بشعبية كبيرة في أوروبا.

وأشار إلى أنه استغلال لهذا الحدث الهام، فقد تم الترويج للمقصد السياحي المصري خلال المباراة حيث تم وضع شعار مصر على جميع الشاشات الإلكترونية الموجود في الملعب المضيف للمباراة بالإضافة إلى إعلان عن المقومات السياحية المتنوعة بمصر لمدة 20 ثانية أثناء المباراة على قناة سات 1 والتي يشاهدها أكثر من  3.5 مليون مشاهد.

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