نائب رئيس عمال مصر: زيادة بدل العطلات للعاملين بنظافة الجيزة

وافق اللواء احمد راشد محافظ الجيزة وشفيق جلال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة على زيادة بدل العطلات للعاملين الدائمين والأجر اليومي مما أدى إلى رفع الروح المعنوية لهم.

اتحاد نقابات عمال الجيزة

صرح بذلك مختار أبو الفتوح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة ونائب رئيس اتحاد نقابات عمال الجيزة..

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

وتابع: هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الإدارية الاجتماعية مؤكدا أن قرار محافظ الجيزة بزيادة بدلات العاملين يوثق من التفاعلات الاجتماعية الإيجابية في بيئة العمل ويخلق الاحترام المتبادل ويحسن من وعي الموظف بالآخرين وهو دستور يؤمن به التنظيم النقابي لاسيما أن العاملين بهيئة النظافة والتجميل تابعين لتصنيف نقابة الخدمات الإدارية.

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العنصر البشرى

وأضاف “ المهيرى” أن مثل تلك القرارات تساهم مباشرة فى رفع الكفاءة الإنتاجية وتوطن للمصلحة العليا لقيم العمل وهو استراتيجى أساسي فى إدارة وتنمية الموارد البشرية خاصة أن هناك وظائف مرتبطة بأداء العنصر البشرى وكيفية تأهيله وتوظيفه حسب مهاراته وقدراته من أجل الحصول على مكتسبات إضافية.

وقال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن زيارة الرئيس السيسي لمدينة السلوم تعد زيارة هامة لفتح آفاق للتنمية الاقتصادية الجديدة والخير سيعم على محافظة مطروح وأبنائها.

وأكد رئيس اتحاد العمال، أن لقاء الرئيس السيسي بأهالي مطروح جاء في وقته تمامًا، مما يؤكد على قوة الدولة المصرية وتواصل مشاريع التنمية الشاملة فيها، وفي كل المحافظات وفق رؤية شاملة، حملا العديد من الرسائل للجميع واقترب من قضايا التنمية الشاملة في الوطن، ومشروع الدلتا الجديدة وما يواجه الوطن من تحديات ضخمة.

وأكد أنها كانت فرصة مهمة لإرسال رسائل للداخل والخارج بتواصل عملية التنمية الشاملة في مصر، وقوة الدولة، وأن ما تمر به الآن من ظروف صعبة عادية في حياة الدول وسيتم تجاوزها.