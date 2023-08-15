الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

رئيس جامعة أسيوط يقرر زيادة أجور 3 آلاف موظف

رئيس جامعة أسيوط،
رئيس جامعة أسيوط، فيتو

  قرر الدكتور أحمد المنشاوي  رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء ١٥ من أغسطس؛ رفع الأجر لكافة العاملين بنظام الأجر اليومي بجامعة أسيوط؛ لتحسين  دخول العاملين بالجامعة؛ حيث يزداد بموجبها دخل الموظف.

 

رفع أجور 3 آلاف وظف 

 ووجه رئيس جامعة أسيوط بالتنفيذ الفوري؛ لعدد من الإجراءات المهمة التي تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط؛ حيث من المقرر أن يفيد من هذه الزيادة أكثر من (3000) موظف بالأجر اليومي على مستوى الجامعة بمختلف القطاعات.

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رفع أجور العاملين 

 

وأضاف الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة؛ أنه وفقًا لقرار رئيس الجامعة يصل الأجر اليومي للمؤهلات العليا (75) جنيها عن اليوم الواحد، أما فيما يخص  بعض التخصصات مثل: المهندسين، والفيزيائيين، والكيميائيين، والصيادلة، والأطباء العاملين في تخصصاتهم؛ سوف يصل الأجر إلى (100)جنيه باليوم، أما الحرفيون والسائقون العاملون  في تخصصاتهم؛ فسوف يصل الأجر اليومي إلى (75)جنيها باليوم. 

 

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كما يتم رفع أجور باقى التخصصات يصل أجرها بعد الزيادة؛ إلى (60)جنيهًا عن اليوم الواحد؛ وذلك اعتبارًا من ١/ ٩ /٢٠٢٣م حتى ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٤م؛ وذلك وفقا للدراسة المالية التي أعدها  الأستاذ محمد أمين سلامة مدير عام الحسابات والموازنة، والأستاذ وليد حسني مدير إدارة الموازنة؛  لتوفير الاعتمادات المالية للصرف.

 

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