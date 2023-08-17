الخميس 17 أغسطس 2023
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محافظات

ختام دورة استخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية في رسم الخرائط بزراعة البحيرة

دورة تدريبية بزراعة
دورة تدريبية بزراعة البحيرة، فيتو

اختتمت اليوم الدورة التدريبية التي تمت بوحدة الـ GIS بزراعة البحيرة بالتعاون مع إحدى المؤسسات العاملة بمصر  لمشروع إدارة مياه دلتا النيل، لتنظيم وترشيد استخدام الموارد المائية بالتكنولوجيا الحديثة والتدريب على أحد برامج نظم المعلومات الجغرافية، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتحت إشراف المهندس موفق محمود ساري وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة والمهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة.

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ختام دورة استخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية في رسم الخرائط بزراعة البحيرة

جاء ذلك بحضور الدكتور ناجح عبد المنعم مدير إدارة الشئون الزراعية، والمهندس محمد على مشرف النشاط من الجهة المؤسسة المشاركة والمهندس ياسر محمد غالى مشرف المشروع بالمحافظة،والمهندسة سحر الشيخ رئيس وحدة بالمؤسسة المشاركة، وفريق عمل الوحدة  وذلك خلال الفترة من 14/8 حتى 17/8/2023.

ختام دورة استخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية في رسم الخرائط بزراعة البحيرة

وكان وجه فرانك جيزيل ممثل الجانب الألماني للمشروع، بأهمية تحديث البيانات الخاصة بالزمامات الزراعية وصولا إلى تحديد المساحات المنزرعة فعليا بزمام كل ترعة، مما يسهل معه تحديد كميات المياه المطلوب ضخها بالترعة لرى هذا الزمام، وعدم إهدار اى نقطة مياه والاستفادة القصوى من كميات المياه المتاحة.

وقام  الدكتور زكريا يحيى استشارى إحدى الشركات، بتنفيذ التدريب، المنفذ بالمشاركة بين وحدة مشروعات تطوير الرى الحقلى والتعاون المصرى الألمانى GIZ لفريق عمل محافظات البحيرة والشرقية وكفر الشيخ والدقهلية يتم التنفيذ بواسطة الخبراء والمدربين التابعين AFC وNSCE

قال المهندس موفق محمود سارى وكيل الوزارة، أنه تم التدريب على كيفية استخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية في رسم الخرائط وإدخال بيانات الأحواض الزراعية والترع وبيانات الجمعيات الزراعية وأيضا تحليل البيانات الجغرافية للوصول لإجمالى الأراضى المنزرعة بدقة عالية، وبالتالى يمكن حساب الاحتياج المائي مما يسهل معه تحديد الطلب على المياه.

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