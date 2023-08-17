الخميس 17 أغسطس 2023
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محافظات

ورش فنية وعروض متنوعة ضمن الأنشطة الصيفية بالبحيرة (صور)

فعاليات الأنشطة الصيفية
فعاليات الأنشطة الصيفية بمحافظة البحيرة، فيتو

يواصل فرع ثقافة البحيرة النشاط الصيفي المقام بالنادي الاجتماعي بدمنهور الأربعاء من كل أسبوع ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وتضمنت الفعاليات أمس تنظيم عدة ورش فنية وتوزيع هدايا على الأطفال المشاركين، وكذا سرد قصص للأطفال والدروس المستفادة منها.

واختتمت الفعاليات بعرض فنى لفريق كورال أطفال قصر كفر الدوار وسط إقبال متزايد من الجمهور وإشادة كبيرة من الأطفال بالأنشطة الصيفية والعروض الفنية المقدمة لهم.

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فعاليات الأنشطة الصيفية بمحافظة البحيرة، فيتو
فعاليات الأنشطة الصيفية بمحافظة البحيرة، فيتو
فعاليات الأنشطة الصيفية بمحافظة البحيرة، فيتو
فعاليات الأنشطة الصيفية بمحافظة البحيرة، فيتو

وتواصل قصور الثقافة والمكتبات العامة بنطاق المحافظة استقبال الأطفال بمختلف المراحل العمرية لقضاء إجازة نهاية العام الدراسي وفق برنامج تثقيفي وترفيهي أعد خصيصا للأطفال لتنمية مهاراتهم مع إحداث جو من البهجة والسرور أثناء قضائهم لإجازة من خلال فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية متنوعة.
وفي إطار منفصل، نظم قصر ثقافة دمنهور "كرنفال الفن والحياة" ضمن مبادرة " ثقافتنا فى إجازتنا"  الخميس الماضي الموافق 10 أغسطس والذي استمر حتى الاثنين 14 أغسطس.

فعاليات الأنشطة الصيفية بمحافظة البحيرة، فيتو
فعاليات الأنشطة الصيفية بمحافظة البحيرة، فيتو

وتضمن الكرنفال اليومى ورش فنية متنوعة ومسابقات وسينما للأطفال وفرق فنية واستعراضية، حيث يتضمن  الخميس 10 أغسطس ( عرض فیلم Bolt مدبلج - ورشة رسم وتلوين )،  والجمعة 11 أغسطس ( عرض فیلم Lyle Lyle Crocodile - ورشة طي الورق - ورشة فوم جليتر - مسابقة فنية - حفل فرقة البحيرة للموسيقى العربية).
كما تضمن يوم السبت 12 أغسطس ( فیلم The Bad Guys - ورشة عجينة سيراميك - ورشة رسم وتلوين - حفل فرقة البحيرة للإنشاد الديني )، والإثنين 14 أغسطس ( فیلم Coco - ورشة نحت بالصلصال - ورشة رسم وتلوين - حفل فرقة البحيرة للفنون الشعبية ).


ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وفى إطار الدور البارز الذي يقوم به قصر ثقافة دمنهور في رفع مستوى الوعي والتنوير والترفيه لمواطني المحافظة، من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة التي تقدم بالمجان لتحقيق العدالة الثقافية بين المواطنين. 

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ورش فنية الانشطة الصيفية البحيرة دمنهور النادي الإجتماعي بدمنهور فرع ثقافة البحيرة

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