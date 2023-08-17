الأهلي، رساله غامضة لـ صلاح محسن عبر انستجرام

الأهلى، نشر صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر محسن صور له عبر حسابه على انستجرام وعلق عليها قائلا: "زى المطار بودع اللى طار".

عودة صلاح محسن إلى الأهلى

وكان خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي أعلن عن انضمام صلاح محسن إلى قائمة الفريق في الموسم الجديد وذلك بناء على طلب من المدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر ومن المقرر سفر صلاح محسن رفقة الفريق إلى معسكر النمسا المقبل.

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وعاد صلاح محسن إلى الأهلي من جديد بعدما كان معارا لفريق سيراميكا كيلوباترا وتوج معهم مؤخرا ببطولة كأس الرابطة.

انضمام صلاح محسن إلى الأهلى

وانضم صلاح محسن إلى الأهلى فى عام 2018 قادما من صفوف فريق إنبى في صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء 40 مليون جنيه وبعدها لعب على سبيل الإعارة مع فريق سموحة السكندرى قبل أن يعود مجددا إلى النادي الأهلي في موسم 2020-2021 ثم ينتقل إلى سيراميكا كيلوباترا على سبيل الإعارة مطلع الموسم الماضي قبل أن يتقرر عودته مرة أخرى إلى القلعة الحمراء بداية من منافسات الموسم القادم 2023-2024.

بطولات صلاح محسن مع الأهلى

وتوج صلاح محسن مع الأهلى بـ 7 بطولات بواقع بطولتين للدورى الممتاز ولقب وحيد لكأس مصر ومثله للسوبر المحلى إلى جانب الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة وكأس السوبر الأفريقي مرتين وشارك مع الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية مرتين متتاليتين في قطر 2021 والإمارات 2022 وحصد فيهم الأهلى على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

92 مباراة لصلاح محسن مع الأهلى

وشارك صلاح محسن مع الأهلي فى 92 مباراة استطاع إحراز 17 هدفا بمختلف البطولات بواقع 5 أهداف في دوري أبطال أفريقيا و10 أهداف في الدوري الممتاز وهدف وحيد في كأس السوبر المصري، ومثله في كأس السوبر الأفريقي.

قام صلاح محسن مهاجم الأهلي بإعادة نشر رسالة أحد جماهير الأهلي له عبر ستوري صفحته على انستجرام حيث قال فيها: احذروا لقد عاد البطل.

الأهلى يبدأ استعداداته للموسم الجديد

في سياق آخر يصل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة يوم الخميس المقبل الموافق 23 أغسطس الجارى إلى القاهرة قادما من بلاده سويسرا وذلك لقيادة تدريبات الفريق الأحمر، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها للفريق بعد انتهاء منافسات الموسم الماضي 2022-

ومن المنتظر أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته يوم الجمعة الموافق 24 أغسطس الجارى. وذلك لبدء الاستعداد لمنافسات الموسم القادم 2023-2024.

رضا سليم يبدأ تنفيد برنامجه التأهيلي

من ناحية أخرى يبدأ المغربي رضا سليم لاعب الأهلي الجديد تنفيذ برنامجه التأهيلي في القاهرة استعدادا للموسم الجديد.

وعلمت فيتو ان اللاعب اللاعب مع محمود حمدي أخصائي التأهيل بالنادي الأهلي من أجل الانضمام إلي التدريبات المنفردة التي يقودها عضو الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع اللاعبين في أحد مراكز التأهيل الخاصة لحين بدء فترة الإعداد رسميا يوم 24 أغسطس الجاري.

وكشف مصدر داخل الأهلي جديد أزمة تحديد موعد ومكان مباراة السوبر المحلي المرتقب والذي يبق وإن أرسل الأهلي خطاب رسمي إلي اتحاد الكرة للوقوف علي المواعيد الرسمية.

أضاف المصدر: لم يصلنا أي جديد من اتحاد الكرة في هذا الأمر وننتظر وصول خطاب رسمي بموعد ومكان السوبر المحلي من أجل وضع كل هذه الأمور في خطة استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه الاستفسار عن موعد ومكان بطولة السوبر المحلي التي تقام سنويًا من مباراة واحدة بين بطل الدوري والكأس. وزاد الأهلي في استفساره عن لائحة البطولة والحقوق التسويقية والجوائز المالية الخاصة بها. وعما إذا كان هناك تعديلات جديدة قد طرأت على نظام البطولة المعمول به في المواسم الماضية.. جاء ذلك لتوفير كافة المعطيات اللازمة للجهاز الفني للأهلي حتى يقوم بالترتيبات الإدارية والفنية وفق مشاركات الفريق المقررة في الموسم الجديد محليًا وقاريًا.

كما حرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي الاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق في النمسا والذي ينطلق يوم 28 أغسطس الجاري.

وقالت مصادر إن كولر بحكم اتصالاته في النمسا التي سبق وإن تولي تدريب منتخب بلادها من قبل اجري اتصالات موسعة بها للاطمئنان علي أدق التفاصيل الخاصة بالمعسكر.

كما تأكد كولر من هوية الفريقين التي سيتم مواجهتهما وديا خلال فترة المعسكر استعدادا للموسم الجديد.

انهي النادي الأهلي ملف تمديد عقد محمد هاني الظهير الأيمن للفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.

وقال إن محمد هاني من العناصر المهمة والأساسية داخل الفريق كما إنه أحد قادة الفريق في الوقت الحالي ومن ثم تم حسم ملف تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء وسيتم الإعلان عن الأمر قريبا عبر منصات النادي الرسمية كما حدث مؤخرًا مع زميله محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الذي عدل عقده في السنة المتبقية له في عقده القديم وقام بالتجديد موسمين إضافيين بجانب الموسم القادم.

كما قالت مصادر داخل الأهلي أن مفاوضات ضم المهاجم الأجنبي الجديد انتهت وإن مسألة الإعلان عنه تبقى مسألة وقت ليس أكثر.

أضافت: بمجرد الإعلان عن إعارة أحمد القندوسي سيتم الإعلان عن المهاجم الأجنبي الجديد الذي سيتم قيده بديلا للاعب الجزائري في قائمة الموسم الجديد.

ويستعد النادي الأهلي لإصدار بيان خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن إعارة الجزائري احمد القندوسي لاعب الفريق لمدة موسم إلي أحد أندية الدوري المصري الممتاز.

وقالت مصادر إن اللاعب قريب من نادي سيراميكا كليوباترا كما يتواجد في الصورة نادي زد أيضا ولكن الأول تبقي حظوطه اقوي للفوز بخدمات اللاعب لمدة موسم.