الأهلى، كولر يصل القاهرة الخميس المقبل لقيادة تدريبات الفريق

الأهلى،يصل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة يوم الخميس المقبل الموافق 23 أغسطس الجارى إلى القاهرة قادما من بلاده سويسرا وذلك لقيادة تدريبات الفريق الأحمر، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها للفريق بعد انتهاء منافسات الموسم الماضي 2022-2023.

الأهلى يبدأ استعداداته للموسم الجديد

ومن المنتظر أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته يوم الجمعة الموافق 24 أغسطس الجارى. وذلك لبدء الاستعداد لمنافسات الموسم القادم 2023-2024.

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رضا سليم يبدأ تنفيد برنامجه التأهيلي

من ناحية أخرى يبدأ المغربي رضا سليم لاعب الأهلي الجديد تنفيذ برنامجه التأهيلي في القاهرة استعدادا للموسم الجديد.

وعلمت فيتو ان اللاعب اللاعب مع محمود حمدي أخصائي التأهيل بالنادي الأهلي من أجل الانضمام إلي التدريبات المنفردة التي يقودها عضو الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع اللاعبين في أحد مراكز التأهيل الخاصة لحين بدء فترة الإعداد رسميا يوم 24 أغسطس الجاري.

وكشف مصدر داخل الأهلي جديد أزمة تحديد موعد ومكان مباراة السوبر المحلي المرتقب والذي يبق وإن أرسل الأهلي خطاب رسمي إلي اتحاد الكرة للوقوف علي المواعيد الرسمية.

أضاف المصدر: لم يصلنا أي جديد من اتحاد الكرة في هذا الأمر وننتظر وصول خطاب رسمي بموعد ومكان السوبر المحلي من أجل وضع كل هذه الأمور في خطة استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه الاستفسار عن موعد ومكان بطولة السوبر المحلي التي تقام سنويًا من مباراة واحدة بين بطل الدوري والكأس. وزاد الأهلي في استفساره عن لائحة البطولة والحقوق التسويقية والجوائز المالية الخاصة بها. وعما إذا كان هناك تعديلات جديدة قد طرأت على نظام البطولة المعمول به في المواسم الماضية.. جاء ذلك لتوفير كافة المعطيات اللازمة للجهاز الفني للأهلي حتى يقوم بالترتيبات الإدارية والفنية وفق مشاركات الفريق المقررة في الموسم الجديد محليًا وقاريًا.

كما حرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي الاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق في النمسا والذي ينطلق يوم 28 أغسطس الجاري.

وقالت مصادر إن كولر بحكم اتصالاته في النمسا التي سبق وإن تولي تدريب منتخب بلادها من قبل اجري اتصالات موسعة بها للاطمئنان علي أدق التفاصيل الخاصة بالمعسكر.

كما تأكد كولر من هوية الفريقين التي سيتم مواجهتهما وديا خلال فترة المعسكر استعدادا للموسم الجديد.

انهي النادي الأهلي ملف تمديد عقد محمد هاني الظهير الأيمن للفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.

وقال إن محمد هاني من العناصر المهمة والأساسية داخل الفريق كما إنه أحد قادة الفريق في الوقت الحالي ومن ثم تم حسم ملف تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء وسيتم الاعلان عن الأمر قريبا عبر منصات النادي الرسمية كما حدث مؤخرًا مع زميله محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الذي عدل عقده في السنة المتبقية له في عقده القديم وقام بالتجديد موسمين اضافيين بجانب الموسم القادم.

كما قالت مصادر داخل الأهلي أن مفاوضات ضم المهاجم الاجنبي الجديد انتهت وإن مسألة الاعلان عنه تبقي مسألة وقت ليس أكثر.

أضافت: بمجرد الاعلان عن إعارة احمد القندوسي سيتم الإعلان عن المهاجم الأجنبي الجديد الذي سيتم قيده بديلا للاعب الجزائري في قائمة الموسم الجديد.

و يستعد النادي الأهلي لاصدار بيان خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن إعارة الجزائري احمد القندوسي لاعب الفريق لمدة موسم إلي أحد أندية الدوري المصري الممتاز.

وقالت مصادر إن اللاعب قريب من نادي سيراميكا كليوباترا كما يتواجد في الصورة نادي زد أيضا ولكن الأول تبقي حظوطه اقوي للفوز بخدمات اللاعب لمدة موسم.