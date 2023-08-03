الجمعة 04 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

5 مرات تثبيت و3 قرارات زيادة بأسعار الفائدة.. ترقب للاجتماع التاسع لـ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي في عام

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي حسن عبد الله

اليوم وبعد ساعات قليلة يعلن البنك المركزي بقيادة المصرفي حسن عبدالله محافظ البنك المركزي قرار لجنة السياسة النقدية حول اسعار الفائدة الجديدة في الاجتماع التاسع اليوم 3 أغسطس، وبما يتزامن مع اقتراب مرور عام ميلادي علي تكليف عبدالله بمهام محافظ البنك المركزي، حيث صدر القرار بتوليه المنصب في 18 اغسطس من العام 2022.

 

حسن عبدالله محافظ البنك المركزي 

ومع اقتراب مرور عام علي تولي حسن عبدالله منصب محافظ البنك المركزي شهدت اجتماعات لجنة السياسة النقدية الثمانية الماضية في عهده تباينا مابين الارتفاع والتثبيت في سعر الفائدة حيث جاءت الاخيرة لتكون صاحبة النصيب الاكبر في مرات التكرار بواقع 5 مرات قررت فيها لجنة السياسة النقدية تثبيت اسعار الفائدة فيما كالن نصيب زيادة اسعار الفائدة 3 مرات وفي انتظار القرار في اجتماع اليوم التاسع ليصب في ايا من الاتجاهين الماضيين.

 

اجتماع استثنائي في البنك المركزي 

العام الذي تولي فيه حسن عبدالله مهام قيادة الامور في البنك المركزي شهد اجتماعا استثنائيا واحدا من قبل لجنة السياسة النقدية في اكتوبر من  عام 2022  كما لجأ مسئولين المركزي الي استخدام سلاح زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمرة واحدة خلال 12 شهرا وكانت ايضا في ذلك الاجتماع الاستثنائي.

 

ونقبل ساعات قليلة من اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي واعلان اسعار الفائدة الجديدة نستعرض قرارات ال8 اجتماعات السابقة في عهد المحافظ الحالي حسن عبدالله والتي توافق مرور عام ميلادي علي توليه منصب المحافظ وهي كالتالي: 

 

18 اغسطس 2022

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 18 أغسطس 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75%.

 

22 سبتمبر 2022

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 سبتمبر 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75%. كما قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدال من 14%. وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.

 

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27 اكتوبر 2022

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع البنك المركزي  الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25 % و14,25 % و13,75 %، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 13,75 %.

 

22 ديسمر 2022

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022 - رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25 ٪ 17.25 ٪ و16.75 ٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75 ٪

فبراير 

 

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.

 

30 مارس 

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

 

18 مايو 

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 18 مايو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

 

22 يونيو 

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

 

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