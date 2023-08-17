ضبط 2000 لتر سولار وبنزين بمحطة وقود غير مرخصة بالبحيرة (صور)

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، بتنفيذ عدة حملات مكبرة بمركزي كوم حمادة والدلنجات أسفرت عن ضبط 2000 لتر سولار وبنزين 80 داخل محطة تموين سيارات غير مرخصة تم تجميعهم لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط محطة تموين سيارات بها عجز بمقدار نصف لتر في عيار الصفيحة الواحدة ومستودع غاز لبيعه أسطوانات الغاز المنزلي بأزيد من السعر الرسمي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وبحملات رقابية مماثلة تم ضبط 3 أطنان سماد مدعم خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله بالأسواق قام أحد الأشخاص بتجميعهم لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ومخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جراما للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين و3 مخابز لتصرفهم فى 16 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و38 مخبزا قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و7 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و4 مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى.

ضبط 2000 لتر سولار وبنزين بمحطة تمويل سيارات بالبحيرة، فيتو

ضبط 2000 لتر سولار وبنزين بمحطة تمويل سيارات بالبحيرة، فيتو

كما تم تحرير 23 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور، و20 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

كما يأتي في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة، مشددًا على التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو إحتكار السلع، حيث أكد على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.