نتيجة الدور الثاني لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

نشرت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين بالدور الثاني من الدارسين والدارسات بالفرقة الثانية بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2022م-2023م، وهم:

وأعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف عن مسابقته الرابعة للقرآن الكريم للراغبين من الطلاب الوافدين المقيدين على منحة المجلس أو الدارسين بالأزهر الشريف أو بأي من الجامعات المصرية أو المعاهد الأزهرية والمعاهد العليا، وتتضمن المسابقة فرعين:

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الفرع الأول:حفظ القرآن الكريم كاملًا مع فهم معانيه.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا لأصحاب الصوت الحسن.

يأتي ذلك في ضوء رسالة الأوقاف العالمية لنشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم، وحرصها الشديد على رعاية الطلاب الوافدين الباحثين عن صحيح العلم الشرعي والفكر الوسطي.

وقالت الأوقاف سيحصل الفائزون في هذه المسابقة على مكافآت مالية قيمة، وكذا مكتبات علمية من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كما سيتم ترشيح الناجحين منهم للمشاركة في مسابقة الأوقاف العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، والتي تعقدها الوزارة خلال شهر ديسمبر من العام الجاري 2023م، وذلك بتخصيص فرع للطلاب الوافدين بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم في حال فوز خمسة فأكثر منهم بتميز في هذه المسابقة.

فعلى الراغبين في التقدم لهذه المسابقة ملء النموذج المرفق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه نشر هذا الإعلان.. للتقديم اضغط هنا

جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وأعلنت وزارة الأوقاف رفع جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم من مليونين إلى ثمانية ملايين وخمسين ألف جنيه بزيادة قدرها 300% عن العام الماضي.

ويأتي ذلك في إطار دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم، تنظم وزارة الأوقاف المسابقة العالمية الثلاثين في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وفهم مقاصده السامية في شهر ديسمبر 2023م، وتفعيلًا لدور المجتمع المدني الجاد في خدمة القرآن الكريم، وبناء على مشاركة مجموعة شركات درة العقارية بمبلغ 3.4 مليون جنيه، ومشاركة مؤسسة التوفيق بمبلغ 2 مليون جنيه على النحو التالي:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 35 عامًا.

الجائزة الأولى: مليون جنيه.

الجائزة الثانية: 500 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 250 ألف جنيه.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 30 عامًا.

الجائزة الأولى: 500 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 250 ألف جنيه.