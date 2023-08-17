تقديم خدمات طبية وبيطرية خلال تنفيذ قافلة سكانية شاملة بالبحيرة
أعلنت محافظة البحيرة عن تقديم خدمات طبية وبيطرية خلال تنفيذ قافلة سكانية شاملة بمركز ومدينة كوم حمادة في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
تقديم خدمات طبية وبيطرية خلال تنفيذ قافلة سكانية شاملة بالبحيرة
وقامت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده بتنظيم قافلة سكانية شاملة بالوحدة الصحية بكفر سلامون بشابور وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية بتخصصات ( باطنه - أطفال - نساء - أسنان ).
كما تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم رش 1850 رأس ماشية وعلاج 400 أغنام بالإضافة إلى توفير سيارة اسطوانات غاز بسعر المستودع.
وخلال القافلة تم تنظيم معرض مشغولات يدوية لمنتجات مختلفة وتم عقد ندوة تثقيفية حول ( التعاون الأسري بين الزوج والزوجة فى نجاح وإستقرار الأسرة).
تقديم خدمات طبية وبيطرية خلال تنفيذ قافلة سكانية شاملة بالبحيرة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.