الخميس 17 أغسطس 2023
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محافظات

تقديم خدمات طبية وبيطرية خلال تنفيذ قافلة سكانية شاملة بالبحيرة

قافلة سكانية شاملة
قافلة سكانية شاملة بالبحروة، فيتو

أعلنت محافظة البحيرة عن تقديم خدمات طبية وبيطرية خلال تنفيذ قافلة سكانية شاملة بمركز ومدينة كوم حمادة في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

تقديم خدمات طبية وبيطرية خلال تنفيذ قافلة سكانية شاملة بالبحيرة

وقامت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده بتنظيم قافلة سكانية شاملة بالوحدة الصحية بكفر سلامون بشابور وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية بتخصصات ( باطنه - أطفال - نساء -  أسنان ). 

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كما تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم رش 1850 رأس ماشية وعلاج 400 أغنام بالإضافة إلى توفير سيارة اسطوانات غاز بسعر المستودع.

وخلال القافلة تم تنظيم معرض مشغولات يدوية لمنتجات مختلفة وتم عقد ندوة تثقيفية حول ( التعاون الأسري بين الزوج والزوجة فى نجاح وإستقرار الأسرة).

تقديم خدمات طبية وبيطرية خلال تنفيذ قافلة سكانية شاملة بالبحيرة. 

تقديم خدمات طبية وبيطرية خلال تنفيذ قافلة سكانية شاملة بالبحيرة
تقديم خدمات طبية وبيطرية خلال تنفيذ قافلة سكانية شاملة بالبحيرة
تقديم خدمات طبية وبيطرية خلال تنفيذ قافلة سكانية شاملة بالبحيرة
تقديم خدمات طبية وبيطرية خلال تنفيذ قافلة سكانية شاملة بالبحيرة
تقديم خدمات طبية وبيطرية خلال تنفيذ قافلة سكانية شاملة بالبحيرة
تقديم خدمات طبية وبيطرية خلال تنفيذ قافلة سكانية شاملة بالبحيرة
تقديم خدمات طبية وبيطرية خلال تنفيذ قافلة سكانية شاملة بالبحيرة

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