إعلان هام لحملة المؤهلات الجامعية والمتوسطة من وزارة الأوقاف

قررت وزارة الأوقاف عقد اختبار القبول لحملة المؤهلات الجامعية والمتوسطة الراغبين في الالتحاق بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2023-2024م بجميع المديريات الإقليمية، وستجرى المقابلات للمتقدمين في الأيام والأماكن الموضحة أدناه مع ضرورة إحضار صورة الرقم القومي، وصورة المؤهل، وصورتين شخصيتين حديثتين.

وأكدت وزارة الأوقاف أن باب القبول ما زال مفتوحًا حتى يوم 31/ 8/ 2023 م بمقر المراكز، فعلى الراغبين من غير المسجلة أسماؤهم بالكشوف سرعة تسليم طلب تقديم بالمركز الذي يرغب في الالتحاق به كما يمكن تسليم الملف في يوم الاختبار ذاته علمًا بأن مواعيد الاختبار سواء لمن سبق تقديمهم من حملة المؤهلات الجامعية والمتوسطة ولم يتم اختبارهم أو المتقدمين الجدد يكون من الاثنين 28/ 8/ 2023م حتي الخميس 31/ 8/ 2023م.. لمعرفة جدول المواعيد اضغط هنا

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واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خمسة مساجد جديدة تم حصولها على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة ( أ ) ليصبح إجمالي ما تم اعتماده حتى تاريخه ( 26 ) مسجدًا من الدرجة الأولى الفئة ( أ )، وذلك على النحو التالي:

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1. السويس - مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب - الفئة (أ).

2. سوهاج - مسجد العارف بالله- مدينة سوهاج - الفئة (أ).

3. شمال سيناء - مسجد النصر - مدينة العريش - الفئة (أ).

4. كفر الشيخ - مسجد سيدي فتح الله - بلطيم - الفئة (أ).

5. مطروح - مسجد بلال بن رباح - مدينة مطروح - الفئة (أ).

جدير بالذكر أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.

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