محمد صلاح يغيب عن قائمة المرشحين لجائزة رابطة اللاعبين المحترفين

الدوري الإنجليزي، شهدت قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي، التي أعلنتها رابطة اللاعبين المحترفين، غياب محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وتواجد 3 لاعبين من مانشستر سيتي ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين، والتي تضم بدورها 6 لاعبين، ويأتي على رأسهم إيرلينج هالاند.

وقدم المهاجم النرويجي البالغ من العمر 23 عامًا، تأثيرًا هائلًا في موسمه الأول في كرة القدم الإنجليزية، بتسجيله 52 هدفًا في جميع المسابقات، مع تتويج رجال المدرب بيب جوارديولا بالثلاثية التاريخية: البريميرليج ودوري الأبطال إضافة إلى كأس الاتحاد، ثم كأس السوبر الأوروبي أمس.

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ويتواجد في قائمة المرشحين أيضًا كيفين دي بروين وجون ستونز من مانشستر سيتي، إضافة إلى ثنائي آرسنال بوكايو ساكا ومارتين أوديجارد، إلى جانب مهاجم توتنهام السابق وبايرن ميونخ الحالي هاري كين.

وتألق ستونز بشدة رفقة السيتي الموسم الماضي، بعدما عدل جوارديولا من مركزه، وتقدمه من الدفاع إلى وسط الملعب، بينما قدم ساكا أفضل مواسمه حتى الآن بتسجيل 14 هدفًا وصناعة 11 آخرين رفقة المدفعجية.

أما أوديجارد فكان هو قائد آرسنال في الموسم المميز للمدفعجية الذي نافس خلاله بقوة على لقب البريميرليج حتى الأمتار الأخيرة، وسجل 15 هدفًا وصنع 7 آخرين.

وبدوره سجل كين 30 هدفًا في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ولم يتفوق عليه سوى هالاند الذي سجل 36 هدفًا.

ويستعد ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لمباراته القادمة ضد بورنموث، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث والقناة الناقلة

تقام مباراة ليفربول ضد ضيفه بورنموث يوم السبت المقبل 19 أغسطس الجاري، في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر والسعودية، ويحتضنها ملعب أنفيلد “معقل الريدز”.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث

وتنقل مباراة ليفربول ضد بورنموث على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وبالتحديد عبر قناة عبر قناة بريميوم 1.

فريق بورنموث الإنجليزي، فيتو

انتقال صلاح إلى اتحاد جدة

وكانت قناة الكأس القطرية فجرت مفاجأة قوية بعدما كشفت أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول منح نادي اتحاد جدة السعودي الضوء الأخضر للتفاوض لضمه في الصيف الحالي.

تغيير وغضب محمد صلاح

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول، استبدل صلاح ولويس دياز قبل نهاية المباراة في 13 دقيقة، لصالح الثنائي هارفي إليوت وبن دوك.

ولم يكن النجم المصري سعيدًا بالقرار الذي اتخذه المدرب، حيث ظهر يمزق الشريط الواقي ويلقيه على الأرض في حالة من الغضب، كما توجه محمد صلاح مباشرة إلى مقاعد البدلاء في ليفربول، ولم يصافح المدرب الألماني يورجن كلوب.

وعلق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على غضب محمد صلاح، بعد استبداله في مباراة الريدز أمام تشيلسي، مساء الأحد، في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.

وانتهت مباراة تشيلسي ضد ليفربول بالتعادل الإيجابي 1/1.

تعليق يورجن كلوب

وأكد يورجن كلوب عبر تصريحاته لقناة بي إن سبورتس: "خروج محمد صلاح؟ نحن هنا للفوز باللقاء، صلاح يمثل قوة وأهمية وهو رائع لليفربول واحتجت لإجراء التغيير من أجل الحصول على بعض من القوة البدنية ودماء جديدة".

وقال كلوب: “صلاح يمتلك الكثير من الأرقام القياسية، لا يمكن التفكير في الأرقام القياسية عند إجراء تغيير فني وتكتيكي في الملعب.. فصلاح يهتم بالأرقام الفنية وأنا أهتم بالأمور التكتيكية”.