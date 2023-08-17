محرز يقود تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الخليج بالدوري السعودي وغياب فيرمينو

الدوري السعودي، كشفت تقارير صحفية أن مدرب أهلي جدة، الألماني ماتياس يايسله، استقر على التشكيل الأساسي الذي سيواجه به الخليج،ضمن الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين.

فيرمينو يغيب للإصابة

وسيدخل الألماني بذات التشكيل الذي واجه الحزم في المباراة الافتتاحية الأسبوع الماضي، وانتصر بنتيجة 3-1، باستثناء الدفع بالمهاجم الشاب عبدالله المقرن كبديل لهداف الدوري، البرازيلي فيرمينو، الذي تعرض لإصابة عضلية.

تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الخليج

ومن المتوقع أن يدخل مدرب الأهلي اللقاء بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: أليوسكي، روجير إيبانيز، عبدالباسط هندي، علي مجرشي

خط الوسط: كيسي، زياد الجهني، ماكسيمان، رياض بودبوز، رياض محرز

خط الهجوم: عبدالله المقرن

ويلتقي فريق أهلي جدة السعودي مع نظيره فريق الخليج الذي يلعب ضمن صفوفه محمد شريف لاعب المنتخب الوطني الأهلي في اللقاء الذي سوف يجمع الفريقين في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة أهلي جدة والخليج



وتقام مباراة أهلي جدة والخليج في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد.

غياب فيرمينو عن مباراة الخليج



أعلن نادي أهلي جدة السعودي عن غياب نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو عن مواجهة الخليج القادمة في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد.



وأشار الأهلى فى بيان رسمى عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر الى أن فيرمينو تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية أثناء التدريبات وتأكد غيابه عن مواجهة الخليج وسوف يخضع مع الجهاز الطبي لجلسات علاج طبيعي مكثفة من أجل العودة مرة أخرى للتدريبات الفريق.

وحصل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم فريق أهلي جدة، على جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وكتب الحساب الرسمي للدورى السعودي للمحترفين عبر موقع التواصل الاجتماعي تدوينه أعلن فيها حصول فيرمينو على تقييم 9.5 من 10، وهو الأعلى بين اللاعبين الذين شاركوا في الجولة الأولى.

وسجل النجم البرازيلي أهداف "هاتريك" ليقود الأهلي للفوز على الحزم (3-1) في المباراة الافتتاحية للموسم الحالي من الدوري السعودي.

وحقق فريق أهلي جدة الفوز على حساب الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي، وأقيمت المباراة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة ليحقق الفريق الأهلاوي أول 3 نقاط في مشواره في جدول الدوري.

توج البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب أهلي جدة السعودي، بجائزة أفضل هدف في الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وتألق فيرمينو مع أهلي جدة في الجولة الأولى، ليسجل 3 أهداف "هاتريك" ويقود فريقه للفوز على الحزم (3-1) في المباراة الافتتاحية من الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين على موقع تويتر تغريدة أعلن فيها، فوز الهدف الأول الذي سجله فيرمينو في شباك الحزم، على جائزة أفضل هدف في الجولة الأولى، ليجمع النجم البرازيلي بين جائزة أفضل هدف وجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري السعودي، كما تواجد في التشكيل المثالي للجولة الأولى من المسابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن فيرمينو (31 عاما) انضم إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي.