الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية في فلسطين بنسبة نجاح 97.56%

اعتماد نتيجة الدور
اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية في فلسطين،فيتو

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين بقسميها (‏العلمي– الأدبي) للعام الدراسي 2022/ 2023م‎.‎

نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين

وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي للدور الثاني 96.43 %، بينما بلغت نسبة النجاح للقسم العلمي في الدور الثاني 100%، بنسبة نجاح عامة للدور الثاني للقسمين 97.56%.

جدير بالذكر أنه بلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للدور الأول للقسم العلمي لمعاهد فلسطين  93.95 %، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي ‏‏81.08 % بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 89.5%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان.

Advertisements

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني

وفي سياق متصل تنطلق أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023 بقسميها العلمي والأدبي السبت المقبل الموافق 19/8/2023، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023.

وأوضح فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني كما هو معمول به في الدور الأول، لأن هذه أخر وأهم مرحلة في تحديد مستقبل الطلاب، مؤكدا أن فضيلة الإمام الأكبر  أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، شدد على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب.

من جانبه بين الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم الاستعداد والتجهيزات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني بعد انتهاء أعمال الدور الأول مباشرة، واتخاذ جميع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالامتحانات، مؤكدا أن الامتحانات في شكلها الجديد كان لها دور كبير في القضاء على ظاهرة الغش، كما كان لالتزام الطلاب والملاحظين في الالتزام بالتعليمات دور في نجاح امتحانات الدور الأول.

ومن جانبه أوضح الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن المستشارين المسئولين عن الأسئلة بدءوا عملهم منذ بداية إعلان النتيجة وانتهوا من كتابتها وتم  الطباعة يوم الخميس 10/ 8/ 2023 وتم إرسال أوراق الأسئلة  يومي 11 و12  من الشهر الجاري إلى مراكز توزيع الأسئلة، مضيفا أنه استعدت المناطق استعدادا كاملا لعمال الامتحانات، وتم إرسال جميع خطابات الندب والملاحظة إلى جميع المناطق الأزهرية وعددها 11 الف خطاب ندب خارجي و9 آلاف ندب داخلي ليكون عدد من يشارك في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 20 ألف على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16455.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة. 

نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين معاهد فلسطين امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني

مواد متعلقة

انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي السبت المقبل

المنطقة الأزهرية بالقليوبية تستعد لامتحان الدور الثاني للشهادة الثانوية

برقم الجلوس، نتائج التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر البوابة الإلكترونية

كل ما تريد معرفته عن شروط وقواعد التحويل من المعاهد الأزهرية للتربية والتعليم والعكس

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية قوية خلال ساعات، محافظ البنك المركزي الأبرز

نجيب ساويرس: محمد بن زايد حكيم العرب

تنسيق كلية إعلام من علمي علوم 2023، مؤشرات المرحلة الثانية

تعرف على إيرادات فيلم العميل صفر لـ أكرم حسني

235 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

أوسوريو ومعاونوه يتسلمون راتب شهرين من الزمالك

ننشر تفاصيل حديث أحمد مرتضى منصور وزيزو بشأن عرض الشباب السعودي

نوال المحلاوى، المرأة الحديدية بالأهرام التي خانت ثقة هيكل وباعت عبد الناصر للسوفيت

Advertisements

منوعات

المزيد

إطلاق اسم فنان شهير على نوع جديد من الأفاعي‎

فتاة تشتري جميع علب الفول السوداني في الطائرة لسبب غريب

إنجاز طبي غير مسبوق، كلية خنزير تعمل بجسد إنسان بعد شهر من زراعتها

طفل صيني يشكو والدته للشرطة ويطالب بوضعه في دار أيتام لسبب غريب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب في البورصة المصرية اليوم 17-8-2023

استقرار سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 17-8-2023

سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 17-8-2023

ثبات سعر اليورو اليوم الخميس 17-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أشهر 10 أحاديث يتداولها الناس ولا يعرفون أنها قدسية

ما حكم الزكاة في نباتات الزينة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية