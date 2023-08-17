الخميس 17 أغسطس 2023
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محافظات

تعليم الوادي الجديد: بدء اختبارات القبول بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

مدارس we للتكنولوجيا
مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية، ڤيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، بدء إجراء اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس ١٧ وحتى الأحد ٢٠ أغسطس الجاري،  بعد إغلاق باب التقديم وفقًا للمعايير والشروط المعلنة  للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية، مؤكدًا على التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإجراء الاختبارات داخل المحافظة تيسيرًا على المتقدمين.

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من جانبه أشار المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، أنه جرى تقسيم المتقدمين  إلى مجموعات  لعدم التزاحم، على أن يُعقد اختبار المتقدمين  من مركزى الخارجة وباريس بمقر مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية بالخارجة، واختبار المتقدمين من مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط بمقر مركز التطوير التكنولوجي بإدارة الداخلة التعليمية.

مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، إحدى بدائل الثانوية بعد الحصول على الشهادة الإعدادية في محافظة السويس، ويقبل عليها عدد كبير من الطلاب، خاصة أنها توفر فرص عمل للناجحين بعد انتهاء سنوات الدراسة بها.

المدرسة عبارة عن كيان رسمي حكومي، وشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشريك صناعي ممثلا في المصرية للاتصالات، وتم إنشاء المدرسة طبقا لمعايير الجودة العالمية، ونظام الدراسة بها 3 سنوات، واليوم الدراسي يبدأ من السابعة ونصف صباحا حتى الثالثة ونصف عصرا.

يدرس الطلاب في مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، المواد التكنولوجية، ويتخصص إما في الاتصالات أو IT، وتتميز المدرسة بالانضباط، ودرجات للسلوك، ويتم تعيين الطلاب الأوائل في المصرية للاتصالات.

شروط القبول في المدرسة
وتضع المدرسة مجموعة من الشروط لقبول، منها قبول الحاصلين على الشهادة الإعدادية، بمجموع لا يقل عن 250 درجة، ولابد أنّ يجتاز الطالب اختبار حاسب آلي ولغة إنجليزية، وكذلك مقابلة شخصية له ولولي الأمر.

زي خاص بالمدرسة
في مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، يتسلم الطالب الزي الصيفي والشتوي من المدرسة، وكذلك السيفتي وجميع المتعلقات، ويهدف المدرسة الى تخريج طالب ماهر علميا، ومنضبط أخلاقيا حسب معايير الجودة، التي يهدف إليها الشريك الصناعي تحت إشراف كامل من وزارة التربية والتعليم.

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اختبار المتقدمين التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد الحاصلين على الشهادة الإعدادية مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد

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