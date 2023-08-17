26 عامًا على عرض المصير.. سر رفض يحيى الفخراني لبطولة الفيلم.. وكواليس وقف العرض واتهامه بتشويه شخصية بن رشد

فيلم المصير، فيلم تاريخى يروى سيرة ابن رشد الذى كان قاضى قضاة قرطبة عرض فى مثل هذا اليوم 17 أغسطس 1997 من تأليف وإخراج الفنان يوسف شاهين وإنتاج شركة أفلام مصر العالمية بطولة نور الشريف وليلى علوى ومحمود حميدة ومحمد منير وخالد النبوى وصفية العمرى، روجينا، عبد الله محمود وشهد الفيلم ظهور هانى سلامة ومحمد رجب لأول مرة.

تدور أحداث فيلم المصير فى الأندلس فى فترة حكم الخليفة أبو جعفر المنصور، ويصور الصراع الذى دار بين التوجه الفكرى المتمثل بابن رشد الذى ينادى بالاجتهاد وبين التوجه الفكرى المتمثل بالشيخ رياض الذى يدعو إلى التمثل بالسلف وينتهى هذا الصراع بإحراق كتب ابن رشد جميعها.

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للفكر أجنحة لايمكن محاربتها



تعرض فيلم المصير لعاصفة من النقد والسخرية من بعض المشاهد والأخطاء التوثيقية ومحاولة تمصير الأحداث والشخصيات، ويؤكد يوسف شاهين فى المصير أن الأفكار لا يمكن محاربتها مثل الجيوش وذلك لأن للفكر أجنحة -كما ذكر على لسان أبطال الفيلم- ويتضح ذلك من خلال بقاء أفكار ابن رشد بالرغم من حرق كتبه.

مجموعة عمل المصير فى كان

شارك يوسف شاهين بفيلمه "المصير" فى المسابقة الرسمية للدورة الخمسين من مهرجان كان السينمائى عام 1997 وحصل يوسف شاهين خلال الدورة على جائزة المهرجان الخاصة عن مجمل أعماله بمناسبة اليوبيل الذهبى، وفى مصر حصد الفنان خالد النبوى، جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره فى الفيلم من المهرجان القومى للسينما عام 1998.



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يحيى الفخرانى يرفض المصير

لفيلم المصير كواليس مجهولة لا يعلمها الكثير منها أنه عرضت بطولته على الفنان يحيى الفخرانى بدأت الحكاية عندما رشح المخرج يوسف شاهين، فى البداية الفنان يحيى الفخرانى للدور، إلا أنه تراجع فى اللحظات الأخيرة قبل توقيع العقد، ورشح الفنان أحمد زكى بعد ذلك إلا أنه فضل عليه نور الشريف، بعد ذلك.

يوسف شاهين وخالد يوسف أثناء تصوير فيلم المصير

يعلق على ذلك المخرج خالد يوسف فيقول: عملت بالمصير كمخرج مساعد مع الراحل يوسف شاهين، ووقتها فضل شاهين اختيار نور الشريف لدور ابن رشد على حساب أحمد زكى، وعندما سألته حول هذا الأمر أخبرنى أنه فضل نور على زكى بسبب الثقافة التى كان يتمتع بها نور ويمكن تصديق شخصيته بسببها.

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الفخرانى يحكى عن السبب

ويحكى يحيى الفخرانى ظروف فيلم المصير معه فيقول: لما قابلت يوسف شاهين قاللى الدور ده محدش يعرف يعمله إلا أنت بعد ما شوفتلك شغلك، قلت له أنا مسافر إسكندرية دلوقتى فقالى طب اقرأ السيناريو فى السكة، وبالفعل أخذت السيناريو ومكثت طول السكة وأنا أقرأ دورى فى الفيلم، ولما وصلت الإسكندرية قلت له الفيلم كويس بس عايز إعادة حوار، صحيح السيناريو أنت المسئول عنه لكن الحوار عايز تغيير لأنى أنا اللى هقول كده وفعلًا يوسف شاهين وافق على رأيى واقتنع ودى كانت سابقة أولى منه.

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وأضاف الفخرانى: أن الحوار كان فيه حتة خواجة كده مكنتش عجبانى فقاللى تاخد كام فقلت له اللى أنت عايزه فقاللى رقم فوافقت وقلت أنا هاجى وأمضى على الفيلم، فلما روحت المكتب الخاص بيوسف شاهين مكنش هو موجود هناك، فلقيت الأفيش فيه شاب لسه جديد ومكتوب اسمه كبير أوى ولقيت ممثلين قدام جدا ومحمود المليجى مكتوب صغير فانتبهت للموضوع ده وقلت له عليه، فقاللى أنت بطل مطلق، وقاللى أنا كتبتك الاسم الأول لكن هنقلل الأجر بقى شوية فالكلمة دى قلقتنى مش علشان الفلوس لكن حسيت أن كلمته مش واحدة، فقلت له أنا هفكر تانى فى الفيلم ده لأنى عندى ظروف، فكلمنى بعدها خالد يوسف وقاللى معلش إن الأستاذ حس إنك اتضايقت فقلت لأ مينفعش، واعتذرت عن فيلم المصير.

زيدان يصف الفيلم بالفضيحة



وصف الكاتب يوسف زيدان -خلال برنامج تليفزيونى- أن الدور الذى قدمه الفنان الراحل نور الشريف فى فيلم المصير للفيلسوف ابن رشد بالفضيحة، لأنه قدم شخصية طيبة وليس لها علاقة بابن رشد والفيلم إجمالا ليس له علاقة بقصة حياة ابن رشد نهائيا.

خالد النبوى ونور الشريف

تم تصوير الفيلم بين سوريا ولبنان، فى المناطق الأثرية التى تعطى الجو الأندلسى، منها المسجد الأموى فى سوريا، وهو قلعة الحسن فى مدينة حمص السورية، وكذلك جبال لبنان التى كانت قريبة من جبال فرنسا، وشارك المخرج خالد يوسف فى كتابة سيناريو الفيلم مع المخرج يوسف شاهين.



قدم الفنان محمد منير خلال الفيلم أغنيتى "جمر الهوا" و"على صوتك"، ألحان كمال الطويل الذى وضع الموسيقى التصويرية للفيلم أيضًا، ووقع خلاف بين المخرج يوسف شاهين والملحن كمال الطويل، عندما أراد المخرج يوسف شاهين إدخال تعديلات على أغنية "على صوتك" وهو ما رفضه الطويل تمامًا، وتم التوصل إلى الحل أن تكون نسخة الأغنية فى الفيلم وفقًا لرؤية شاهين أما النسخة فى الشرائط الغنائية وفقًا لرؤية الطويل.

ثار الجدل حول فيلم المصير واتهمه البعض بتشويه شخصية ابن رشد واتهامه بالكفر والالحاد ثم توقف عرض الفيلم، واعيد عرضه ثانية دون عرضه بالتليفزيون حتى الآن.



يوسف شاهين يحكى ذكرياته مع المصير فى كان

فى مجلة روز اليوسف عام 1997 وأثناء انعقاد مهرجان "كان السينمائى" بفرنسا كتب المخرج العالمى يوسف شاهين يحكى ذكرياته مع مهرجان كان فقال: حين بدأت التعاون مع "كان" كان المهرجان صغيرا لكنه كان مهما، وكان عمرى وقتها 24 عاما ذهبت إليه معايا فيلم "ابن النيل"، وبعده عدد من أفلامي، وداعا بونابرت، حدوتة مصرية، حتى ذهبت بفيلم المصير فى مسابقة نصف شهر المخرجين وشافوا الفيلم وقالوا لى الفيلم وحش جدا ما يطلعش فى كان ولا فى غير كان، أنا مت فى جلدى لكن بمجرد عرض الفيلم ظل الجمهور يصفق أكثر من خمس دقائق متواصلة لدرجة أن المسئول عن المسابقة قال لى اطلع تانى على المسرح لتحية الجمهور أنت وفريق الفيلم.

يوسف شاهين فى كان

وأضاف شاهين: قلت له أنا طلعت قبل العرض وهذا هو النظام فقال لى لازم تطلع. طلعت وأنا مش عارف أقول إيه بصيت للجمهور وقلت لهم فيه واحدة فى وسطكم أول مرة تشوف الفيلم وبيشوفوا معاكم أول مرة وكنت أقصد كولييت مراتى وقلت لها عجبك الفيلم؟ وفجأة انقلبت الصالة دموع وتصفيق وكل الموجودين سألوا إدارة المهرجان: إزاى ما تاخدوش الفيلم ده فى المسابقة الرسمية؟ قالوا ممكن الواحد يغلط. المهم انتهى الأمر باختيار مصر على قمة كان بفيلم "المصير".

ليلى علوى فى فيلم المصير

وقالت الفنانة ليلى علوى التى قامت بدور الغجرية فى فيلم "المصير" عن الفيلم: فيلم له ذكريات لا يمكن أنساها وأعتقد أن كل زملائى فى الفيلم لا يمكن ينسوها، وكل محبى السينما أيضًا، لأنه كان فرح فى مهرجان كان لكل العرب، وأحنا بنصور الفيلم كنا نجتهد ومستمتعين بفريق العمل، والحقيقة أفلام يوسف شاهين مختلفة فى تحضيرها وفى إنتاجها عن باقى الأفلام لأنه بيحضر جيد جدًا، وبيعمل بروفات وتدريبات وغيرها، ولما عرفنا أن الفيلم رايح مهرجان كنا طايرين من الفرح، والفيلم استحق التكريم بعد مشاهدته حتى أن الحضور صفقوا للفيلم ربع ساعة وانطلقت الزغاريد من العرب الموجودين ضمن الحضور.

ليلى علوى غجرية راقصة فى المصير

واستكملت ليلى علوى عن فيلم المصير: ويوم عرض الفيلم على الجمهور بحضور لجنة التكريم صفقت كل الناس ربع ساعة، وأنا سمعت زغاريد فى مهرجان كان وكانت من الجنسيات العربية الموجودة فى المهرجان.

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