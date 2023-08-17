مصرع شقيقتين دهستهما سيارة على طريق الإسكندرية الصحراوي

لقيت شقيقتان مصرعهما إثر اصطدام سيارة بهما على طريق الإسكندرية الصحراوى وانتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وكانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود متوفيتين بالكيلو 84 بطريق الإسكندرية الصحراوى.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثتى ندا يوسف، 20 سنة، وشقيقتها مى يوسف 25 سنة، مقيمتان بمحافظة المنوفية.

وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء عبور الفتاتين للطريق صدمتهما سيارة مجهولة مما تسبب فى وفاتهما ولاذا قائدها بالفرار، ونقلت سيارات الإسعاف الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى اليوم الواحد، وتقوم أجهزة الأمن بسماع أقوال الشهود، وجمع المعلومات وتحرير المحضر اللازم والبحث عن السائق المتسبب فى الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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