الخميس 17 أغسطس 2023
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خارج الحدود

تفاصيل أكبر صفقة عسكرية أبرمتها إسرائيل برعاية امريكية

منظومة آرو 3 سهم3
منظومة آرو 3 "سهم3" الصاروخية المتطورة،فيتو

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وافقت على بيع منظومة آرو-3 للدفاع الصاروخي لألمانيا في صفقة تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار.

ويونيو الماضي، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن البرلمان الألماني (البوندستاج) وافق على دفعة مقدمة تبلغ نحو 600 مليون يورو إلى الجيش الإسرائيلي، لتمكينه من التحضير لإنتاج صواريخ "آرو 3"، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 4 مليارات دولار لتكون أكبر صفقة في تاريخ إسرائيل.

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وتنبع الحاجة إلى الموافقة الأمريكية على الصفقة من حقيقة أنه نظام أسلحة تم تطويره على أساس المساعدة المالية التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل، بحسب المصدر ذاته.

وتم تصميم "آرو 3" لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض.

والمنظومة هي الأحدث في مجموعة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية التي تمتد من نظام القبة الحديدية القادر على اعتراض الصواريخ قصيرة المدى، وصولا إلى صواريخ آرو 3 طويلة المدى القادرة على تدمير أي رؤوس حربية غير تقليدية على ارتفاع آمن.

وكانت المفاوضات مع إسرائيل بدأت بعد بدء الحرب الأوكرانية في العام الماضي، لكن المفاوضات شهدت في الفترة الأخيرة تلكؤا في التوصل إلى اتفاق محتمل بسبب عدم ورود موافقة من الولايات المتحدة على الصفقة.

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