الأربعاء 16 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بعد 5 سنوات من الإغلاق، باراجواي تعيد سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس

مدينة القدس المحتلة،
مدينة القدس المحتلة، فيتو

قال موقع "واينت" العبري، إن باراجواي ستعيد فتح سفارتها في القدس بعد 5 سنوات من إعادتها إلى تل أبيب.

وأوضح الموقع أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين التقى رئيس باراجواي الجديد سانتياجو بينيا أمس الثلاثاء، واتفقا على أن تنقل الدولة اللاتينية سفارتها من تل أبيب إلى القدس هذا العام.

أيضا، اتفق الجانبان، على أن تعيد إسرائيل فتح سفارتها في أسونسيون، عاصمة باراجواي.

افتتحت في القدس ثم عادت إلى تل أبيب

يشار إلى أنه قبل خمس سنوات، تم نقل سفارة باراجواي إلى القدس بأمر من الرئيس آنذاك هوراسيو كارتيس إلا عادت إلى تل أبيب بعد 4 أشهر بعد قرار خليفته في المنصب عبدو بينيتيز.

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