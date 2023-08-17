وزيرة البيئة تتوجه إلى أديس أبابا للمشاركة فى المؤتمر الوزاري الأفريقي AMCEN

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى أعمال الدورة الـ19 للمؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة (AMCEN)، حيث انطلقت أعمال الشق الخاص بالخبراء في الفترة من 14 إلى 16 أغسطس، يليه اجتماعات الشق الوزراي يومي 17 و18 من الشهر الجاري.

مواجهة التحديات البيئية في أفريقيا

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هذه الدورة تأتي تحت شعار "اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في أفريقيا"، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات وتحسين تنفيذ الأطر البيئية الإقليمية والعالمية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية.

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وأضافت وزيرة البيئة أن المؤتمر يُعد فرصة لتعزيز الإلتزام الجماعي للقارة الأفريقية في الأحداث البيئية العالمية الرئيسية القادمة، بما في ذلك مختلف مؤتمرات الأطراف في الاتفاقات البيئية وجمعية الأمم المتحدة للبيئة، ومنها الدورة ٢٨ لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) بدولة الإمارات، والاتفاقيات متعددة الأطراف المتعلقة بمكافحة التصحر، والتنوع البيولوجي.

وتابعت وزيرة البيئة أن هذه الدورة تهدف إلى زيادة تعزيز عمل المؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة فى مساهمته فى البيئة الإقليمية، واغتنام الفرص الناشئة من أجل التنمية المستدامة للقارة الأفريقية.

هذا وتعقد وزيرة البيئة على هامش فعاليات المؤتمر عددا من اللقاءات الثنائية لبحث القضايا والتحديات التى تواجه القارة وتعزيز التعاون المشترك.