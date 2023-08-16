استشاري: 3 فئات مطالبة بالمتابعة مع طبيب القلب

كشف الدكتور باسم ظريف استشاري أمراض القلب بالمعهد القومي للقلب عن وجود عدد من الفئات يجب عليها المتابعة الدورية مع طبيب أمراض القلب منهم:

١- المتعافون من الأزمات القلبية

٢-المتعافون من جراحات القلب

٣- من اجري قسطرة قلبية وتركيب دعامات طبية في شرايين القلب المختلفة

هؤلاء يجب عليهم المتابعة الدورية مع طبيب أمراض قلب

وأوضح استشاري أمراض القلب في فيديو توعوي علي الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن هؤلاء يجب عليهم المتابعة الدورية خاصة في أول ٦ شهور من الخروج من المستشفي أو انتهاء الإجراء الطبي.

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وتابع حديثه بأنهم يجب عليهم التأكد من تناول الأدوية في مواعيدها وضبط معدل السكر في الدم وضغط الدم ونسبة الكوليسترول في الدم وعدم وجود مشكلات في القلب أو الدعامة التي تم تركيبها

وأكد الدكتور باسم ظريف أنه بعد مرور ٦ شهور تقل فترات المتابعة وتقليل عدد المرات زيارة الطبيب



وأوضح أنه يجب توجيه النصائح لمرضى القلب بمواعيد المتابعة ومتى يمكن تكرار إجراء التحاليل الطبية المطلوبة منهم.

الشباب في المرحلة العمرية من ٢٠ إلى ٣٠ سنة



وأكد أن الشباب في المرحلة العمرية من ٢٠ إلى ٣٠ سنة يجب عليهم متابعة معدل الضغط والسكر والكوليسترول والتأكد من حاجتهم إلى متابعة مع طبيب أمراض قلب من عدمه حتى لا يتعرض للإصابة بالأزمة القلبية فجأة بدون اكتشاف مبكر لها



الأزمات القلبية

كان قد وجه استشاري أمراض القلب عدة نصائح لتجنب الإصابة بالذبحة الصدرية منها:

١- قياس مستوى الضغط والسكر في الدم باستمرار

٢- متابعة نسبة الكوليسترول في الدم

٣- ضرورة تجنب التدخين

٤- ممارسة الرياضة.

الذبحات الصدرية المستقرة

أشار أن أغلب الذبحات الصدرية المستقرة وليست الحادة تعالج دوائيا ولا تحتاج إلى قسطرة القلب والدخول لغرفة العمليات، حيث يوجد أنواع من الذبحات الصدرية منها ذبحة صدرية مستقرة أو ذبحة صدرية مزمنة تصيب الإنسان لفترات طويلة وتزول بتناول العلاج، أو ذبحات صدرية حادة.

وأوضح أن جلطات القلب الحادة علاجها الوحيد هو قسطرة القلب وفتح الشرايين وتروية القلب من جديد.

ونصحت وزارة الصحة للحماية من أمراض القلب وحفاظا على صحة القلب بضرورة اتباع عدة نصائح منها ممارسة الرياضة لأن الالتزام بممارسة الرياضة يساعد في الحفاظ على ضخ الدم في القلب بجانب ضرورة تجنب التدخين ومنع تناول الكحوليات.



كما شددت وزارة الصحة في تعليماتها علي تجنب السمنة ومنع زيادة الوزن فضلا عن ضرورة تناول الخضروات والفواكه وتقليل الدهون والسكريات.

وأكدت عدم الإكثار من الملح في الطعام وتناول الطعام الصحي الذي يضم كل عناصر الفيتامينات.



وقالت وزارة الصحة إن تناول الأسماك مصدر للدهون وأوميجا 3 مطالبة بضرورة البعد عن الأكلات التي تحتوي على الدهون المشبعة والبعد عن الضغط العصبي والتوتر.

